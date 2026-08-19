Bild: НАТО готовит новый сценарий обороны Балтии при нападении России

Схожие разработки уже ведутся на восточном фланге. В январе 2026 года немецкий телеканал ZDF сообщал о намерении НАТО шире применять там роботизированные системы, датчики, беспилотники и заранее размещенные запасы вооружений. Концепция предполагает, что первый контакт с наступающими войсками во многом примут на себя машины, а не люди. Подробнее об этой инициативе писал ZDF.