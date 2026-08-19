Bild: НАТО готовит новый сценарий обороны Балтии при нападении России
Североатлантический альянс разрабатывает новую концепцию ведения наземных боевых действий на случай масштабного нападения России, в том числе на страны Балтии. Она предусматривает подавление российских ракетных систем, создание на восточной границе НАТО зоны, контролируемой беспилотниками, и удары по военной инфраструктуре в глубине России, сообщает немецкое издание Bild.
При этом важно различать концепцию и конкретный оперативный план. Концепция определяет общие принципы ведения будущей войны и технологии, которые для этого понадобятся. Детальные региональные планы НАТО, в которых распределены силы и задачи отдельных стран, по соображениям безопасности остаются засекреченными.
Первым ударом НАТО попытается подавить российские ракеты
В рассматриваемом сценарии нападение на страны Балтии может начаться с массированных ударов российских ракет и беспилотников. Одновременно границу могут пересечь сухопутные подразделения и бронетехника.
Первой задачей сил НАТО станет прекращение ракетных атак. Для этого предполагается использовать истребители, ракеты большой дальности и ударные беспилотники, способные поражать пусковые установки, системы противовоздушной обороны и другие объекты, обеспечивающие российские удары.
Одним из главных направлений называется Калининградская область. Россия разместила там ракетные комплексы и развитую систему противовоздушной обороны, которая в случае войны могла бы ограничить действия авиации НАТО над Балтийским регионом.
На границе должна появиться "автономная зона"
Одновременно вдоль границ с Россией и Беларусью предлагается создать так называемую "автономную зону". Она должна стать защитным барьером между наступающими российскими подразделениями и основными силами НАТО.
В этой зоне предполагается свести непосредственное присутствие военнослужащих к минимуму. Разведку, наблюдение, перевозку грузов и поражение целей должны выполнять беспилотники, наземные роботы и автономные военные машины.
Если российские подразделения продолжат наступление, эти системы будут обнаруживать технику, устанавливать препятствия, нарушать снабжение и наносить удары. Главная задача - замедлить или остановить продвижение противника еще до его столкновения с основными подразделениями Альянса.
Схожие разработки уже ведутся на восточном фланге. В январе 2026 года немецкий телеканал ZDF сообщал о намерении НАТО шире применять там роботизированные системы, датчики, беспилотники и заранее размещенные запасы вооружений. Концепция предполагает, что первый контакт с наступающими войсками во многом примут на себя машины, а не люди. Подробнее об этой инициативе писал ZDF.
Удары могут быть нанесены по объектам в России
Если остановить наступление в приграничной зоне не удастся, следующим этапом могут стать удары по военной и логистической инфраструктуре непосредственно на территории России.
Среди возможных целей Bild называет военные аэродромы, предприятия оборонной промышленности, мосты, железнодорожные узлы и другие объекты, используемые для переброски военнослужащих, боеприпасов, топлива и техники.
Цель таких действий - не захват российской территории, а лишение наступающих подразделений подкреплений и снабжения. В конечном счете российские войска должны быть остановлены и вытеснены за международно признанные границы России.
Беспилотники планируют доставлять вглубь России
В концепции также рассматривается создание своеобразного "воздушного моста". Авиация должна доставлять беспилотники и роботизированные системы в районы, откуда они смогут действовать против военных баз, аэродромов и объектов снабжения.
Bild утверждает, что НАТО может рассчитывать и на помощь находящихся внутри России противников действующей власти. Однако подробности этого элемента не раскрываются. Неясно, идет ли речь о передаче информации, поддержке беспилотных операций или других действиях.
НАТО официально подтверждает существование оборонных планов
Сам Альянс не публиковал описанный Bild документ и не подтверждал перечисленные изданием детали. Поэтому сведения о Калининграде, "автономной зоне", ударах по российской инфраструктуре и сотрудничестве с противниками Кремля остаются информацией немецкого СМИ.
В то же время НАТО официально признает, что после начала полномасштабной войны России против Украины радикально переработало систему коллективной обороны. В 2023 году страны Альянса утвердили наиболее подробные со времен холодной войны региональные оборонные планы. Они определяют, какие силы должны защищать конкретные территории, откуда прибудут подкрепления и какие вооружения потребуются в случае кризиса.
На восточном фланге НАТО сейчас размещены девять многонациональных боевых групп, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Финляндии. Латвия в 2024 году стала первой страной, где присутствие НАТО было расширено до уровня многонациональной бригады. Об этом говорится в официальном обзоре НАТО.
Альянс подчеркивает, что остается оборонительным союзом. Его планы рассчитаны на защиту территории государств-участников и вступают в действие в случае нападения, предусмотренного статьей 5 Североатлантического договора. Россия при этом официально названа НАТО "наиболее значительной и прямой угрозой" безопасности стран Альянса.