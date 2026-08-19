"А если рухнет на людей?" Демонтаж "Радиотехники" в Иманте вызвал тревогу у жителей
Видео с демонтажем части корпуса бывшего завода "Радиотехника" на Курземском проспекте в Иманте вызвало оживленное обсуждение рижан. Некоторых происходящее обеспокоило с точки зрения безопасности - ведь в другой части здания продолжает работу рынок и магазины.
Особенно много вопросов у пользователей возникло из-за того, что рядом с реконструируемым зданием продолжается обычная жизнь. Жители Иманты ходят в расположенные в том же здании и поблизости магазины, ездят мимо на автомобилях, а рядом находится детская зона.
"Неужели здание не рухнет на людей? Не выглядит безопасно. Рядом дети беззаботно играют", - написал один из пользователей.
Другие также задались вопросом, насколько безопасно проводить такие работы в непосредственной близости от действующих торговых помещений. "Я вот думаю, а это безопасно, учитывая, что там внутри идет торговля?" - поинтересовалась участница обсуждения.
Некоторые признались, что после увиденного вообще опасаются посещать территорию. "Там люди ходят в магазины, в детский парк... Я туда больше ни ногой", - написала одна из пользователей, сравнив ситуацию с ограничениями вокруг другого здания после взрыва газа.
При этом часть комментаторов считает, что поводов для паники нет. По их мнению, демонтаж проводится аккуратно и является частью запланированной реконструкции. "Плохо, что ломают. Но работает аккуратно", - отметил один из участников обсуждения.
Другие напомнили, что речь идет не о полном сносе здания, а о его перестройке. "Будет новое здание строить, зачем паниковать", - написал пользователь. Еще один комментатор отметил, что демонтаж является технически правильным решением для ненужной части здания.
"Ломать не строить"
Значительная часть обсуждения оказалась связана уже не столько с безопасностью, сколько с самим решением переделывать старый корпус.
"Ломать не строить" - эта фраза несколько раз повторялась в комментариях. Некоторые пользователи задавались вопросом, зачем уничтожать, как им кажется, вполне добротное здание, если его можно было приспособить под новые нужды. "Не надо ломать то, что может еще служить. Неэкономно, нерационально", - написал один из участников дискуссии. "Такие стабильные, старые, проверенные на долговечность здания сносят, но сколько же новые продержатся?" - задается вопросом участница обсуждения.
Некоторые вспоминали и историю самого предприятия. Бывшие работники рассказывали, что когда-то здесь находилось высокотехнологичное производство, работали лаборатории, специалисты разрабатывали и выпускали радиоаппаратуру и акустику. "Раньше там было высокотехнологичное производство. Лаборатории, много умных людей разрабатывали, изучали и производили шикарную акустику и радио. А теперь капусту тушить будем... Деградация", - эмоционально написал один из пользователей.
Для некоторых происходящее стало личным воспоминанием. Одна из участниц рассказала, что в молодости работала на этом заводе и теперь наблюдает, как его здания разбирают.
@otkrito.lv В Иманте полным ходом идет снос части бывшего комплекса Radiotehnika. Здание уже разбирают этаж за этажом, на месте работает тяжелая техника. Территорию ждет масштабное обновление - здесь продолжат развивать торговый и развлекательный комплекс с новыми заведениями и услугами. #латвия #иманта #рига #otkritolv #riga @t/c Imanta ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv
Будет LIDO, магазин и кинотеатр
Однако происходящее на территории бывшей "Радиотехники" не является стихийным сносом. Как ранее сообщал Otkrito.lv, речь идет о масштабной перестройке территории и существующих помещений.
Один из старых производственных корпусов на Курземском проспекте освобождают от прежних конструкций и готовят к новым функциям. На территории работает тяжелая техника, вокруг здания находятся груды демонтированных конструкций. При этом полного сноса корпуса не планируется. Основной каркас здания должен сохраниться, а бывшие производственные площади будут адаптированы под новые функции.
В рамках следующего этапа развития торгового комплекса планируется разместить здесь ресторан LIDO, магазин top! и кинотеатр Apollo Kino. Наиболее серьезные изменения предусмотрены на верхних этажах: согласно планам проекта, второй и третий этажи должны быть приспособлены под кинотеатр Apollo Kino. Открытие кинотеатра запланировано к концу 2027 года.