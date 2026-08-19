"А если рухнет на людей?" Демонтаж "Радиотехники" в Иманте вызвал тревогу у жителей

"Ломать не строить" - эта фраза несколько раз повторялась в комментариях. Некоторые пользователи задавались вопросом, зачем уничтожать, как им кажется, вполне добротное здание, если его можно было приспособить под новые нужды. "Не надо ломать то, что может еще служить. Неэкономно, нерационально", - написал один из участников дискуссии. "Такие стабильные, старые, проверенные на долговечность здания сносят, но сколько же новые продержатся?" - задается вопросом участница обсуждения.