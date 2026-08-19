Единый билет Vivi и Rīgas satiksme расширяют на все зоны: что изменится для пассажиров
Фото: LETA
Единый билет объединяет одну поездку на поезде Vivi по выбранному маршруту и один 90-минутный билет на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme.
В Латвии

Единый билет Vivi и Rīgas satiksme расширяют на все зоны: что изменится для пассажиров

Отдел информации

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С 31 августа единый билет между Vivi и Rīgas satiksme должен заработать не только в зоне A, но и в зонах B, C, D и E. По крайней мере, именно такой срок сейчас называют в AS Pasažieru vilciens, где завершают последние технические работы, сообщает Рижское самоуправление.

До сих пор воспользоваться единым билетом можно было только в зоне A. Теперь его действие распространят на все пять зон железнодорожного сообщения Vivi. Для пассажиров это означает более удобные поездки с пересадкой между поездом и общественным транспортом Риги.

Единый билет объединяет две поездки в одном предложении: проезд на поезде Vivi по выбранному маршруту и 90-минутный билет на автобусы, троллейбусы и трамваи Rīgas satiksme.

Главное преимущество - цена. При использовании обоих видов транспорта пассажир платит меньше, чем при покупке отдельных билетов. Например, поездка в зоне A позволяет сэкономить 1 евро.

Идея выглядит вполне логично: человек из Рижского региона может доехать до Риги на поезде, а затем продолжить путь на городском транспорте, не покупая для этого отдельный билет. С расширением системы на остальные зоны число потенциальных пользователей такого решения заметно увеличится.

Пилотный проект единого билета стартовал в июле 2025 года. За прошлый год им воспользовались более 15 тысяч пассажиров. А за первые шесть месяцев 2026 года число пользователей уже превысило 10 тысяч.

Теперь остается дождаться 31 августа - именно к этой дате Pasažieru vilciens обещает запустить единый билет во всех зонах.

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ViviRīgas satiksmePasažieru vilciensРижское самоуправление

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