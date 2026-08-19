Государство может вновь вложить миллионы в airBaltic - комиссия Сейма поддержала план
Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании airBaltic. План предусматривает покупку новых облигаций на сумму до 30 млн евро, отсрочку возврата государственного займа и превращение существующих долгов компании в доли ее капитала.
На заседании комиссии был представлен законопроект о мерах финансовой стабилизации airBaltic. За его передачу в Сейм для рассмотрения в первом чтении проголосовали семь депутатов. Против выступили Светлана Чулкова, Кристапс Криштопанс, Харийс Рокпелнис и Гиртс Штекерхофс.
Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит его сразу в первом и втором чтениях в четверг, 20 августа.
Во время перерыва в заседании Сейма может быть созвано внеочередное заседание Бюджетной комиссии. Однако председатель комиссии Айва Виксна уточнила, что, если депутаты не подадут предложений ко второму чтению, дополнительное заседание не потребуется и Сейм сможет сразу перейти к окончательному голосованию.
ZZS выступил против новых вложений в airBaltic
Союз зеленых и крестьян (ZZS) не поддержал законопроект, поскольку он дает Кабинету министров право вложить в airBaltic еще до 30 млн евро из средств налогоплательщиков.
"ZZS считает эту часть законопроекта необоснованной. Руководство авиакомпании также подтвердило, что теоретически airBaltic могла бы обойтись без дальнейших прямых инвестиций государства. Поэтому мы не поддерживаем законопроект в такой редакции", - заявил депутат Харийс Рокпелнис.
Государство может вложить еще до 30 млн евро
Одна из главных мер - возможная покупка государством новых облигаций airBaltic на сумму до 30 млн евро. Речь идет о промежуточном финансировании, необходимом компании для реализации обновленного бизнес-плана.
Государство сможет приобрести облигации одновременно с частными инвесторами и на тех же условиях. Кабинет министров получит право принять отдельное решение о такой покупке, если она действительно потребуется.
Министерство сообщения должно будет подготовить условия сделки и обеспечить проведение финансовой, юридической, налоговой и коммерческой оценки.
Долги airBaltic могут превратить в акции
Еще одна мера касается денег, которые airBaltic уже должна государству.
Латвии принадлежат облигации авиакомпании на сумму 50 млн евро. Кроме того, непогашенная часть ранее выданного государственного займа составляет более 17 млн евро. Эти требования предлагается полностью или частично капитализировать - то есть превратить в доли капитала airBaltic.
Председатель Бюджетной комиссии Айва Виксна подчеркнула, что речь не идет о простом списании денег. Меняется форма вложения - заем и облигации превращаются в возможные акции авиакомпании.
"Я бы не сказала, что это списание. После реализации бизнес-плана, спустя несколько лет, государство потенциально сможет вернуть эти деньги в другой форме", - пояснила Виксна.
Размер возможной капитализации облигаций не должен превышать их фактическую непогашенную сумму и 50 млн евро. К ней могут быть добавлены накопленные проценты и другие требования, связанные с облигациями.
Возврат государственного займа хотят отложить
Ранее государство предоставило airBaltic заем в размере 30 млн евро. Срок его возврата истекает в конце августа, однако правительство предлагает перенести его до конца 2026 года.
К 24 июля авиакомпания выплатила в счет основной суммы займа и предусмотренных договором процентов в общей сложности 12,9 млн евро. Непогашенными остаются более 17 млн евро.
Законопроект позволит изменить условия кредитного договора и продлить срок выполнения обязательств по оставшейся основной сумме, накопленным процентам и другим платежам. При необходимости требования по этому займу также можно будет полностью или частично превратить в капитал airBaltic.
Владельцы облигаций согласились подождать с процентами
Заседание Бюджетной комиссии состоялось через несколько дней после того, как владельцы облигаций airBaltic поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей.
Проценты, которые авиакомпания должна была выплатить 14 августа и 14 ноября, будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены деньгами. Это позволит airBaltic пока сохранить необходимые для работы средства, однако общая сумма долга увеличится.
Кроме того, авиакомпанию временно освободили от требований по минимальному уровню ликвидности. Это послабление будет действовать до ноября 2026 года.
При этом запланированное привлечение 225 млн евро промежуточного финансирования на собрании владельцев облигаций 17 августа не рассматривалось, поскольку этот вопрос не был включен в повестку дня.
Окончательного решения о будущем airBaltic пока нет
Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что в ходе переговоров о финансовой реструктуризации airBaltic стороны договорились продолжить поиски решения. Однако окончательного соглашения о будущем авиакомпании пока нет.
Сейму предстоит определить дальнейший статус принадлежащих государству облигаций airBaltic на сумму 50 млн евро, в том числе решить вопрос об их возможной капитализации. Парламент также должен предоставить правительству полномочия для возможного участия в дальнейшем финансировании авиакомпании.
Законопроект позволит государству как акционеру, кредитору и владельцу облигаций действовать своевременно и на равных условиях с другими акционерами и кредиторами airBaltic.
Кабинет министров сможет применить одну или несколько предусмотренных мер, самостоятельно определив их размер и условия. Не реже одного раза в квартал правительство должно будет отчитываться перед Бюджетной комиссией Сейма о ходе финансовой стабилизации компании.
airBaltic намерена привлечь сотни миллионов евро
Совет airBaltic утвердил обновленный бизнес-план, предусматривающий привлечение 225 млн евро временного финансирования для улучшения ликвидности компании.
В долгосрочной перспективе планируется получить до 225 млн евро в виде нового займа и привлечь еще 100 млн евро нового собственного капитала.
Часть существующих облигаций со сроком погашения в 2029 году предполагается превратить в доли капитала airBaltic. Оставшуюся часть хотят заменить новым, меньшим долгом в размере до 125 млн евро.
Флот авиакомпании значительно сократится
Бизнес-план также предусматривает сокращение флота. Сейчас airBaltic располагает 54 самолетами Airbus A220-300, однако к концу 2026 года в эксплуатации должны остаться 36 лайнеров.
В последующие годы флот планируется постепенно увеличить примерно до 40 самолетов к 2031 году.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро - в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.
В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Латвии принадлежат более 88% акций airBaltic
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa.
Сейчас Латвийскому государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена - 1,62%, а другим акционерам - 0,01%.
Основной капитал airBaltic составляет 41,819 млн евро.
Из-за финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному первичному публичному размещению акций. В 2026 году авиакомпания больше не рассматривает выход на биржу как возможный источник дополнительного капитала.