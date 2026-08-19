После утечки данных 1,2 млн человек руководство CSDD уходит в отставку
После масштабной кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), в результате которой злоумышленники получили данные 1,2 млн человек и около 200 000 юридических лиц, руководство дирекции покидает свои посты. В отставку уже подал совет CSDD, а теперь решение об уходе приняло и все правление.
Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс сообщил, что члены правления покинут свои должности в четверг, 20 августа. Более подробно комментировать принятое решение Аксенокс отказался.
Ранее заявление об отставке министру сообщения Рихарду Козловскису подал и совет CSDD. Сам министр призвал уйти в отставку также всех членов правления дирекции.
В среду утром Козловскис пригласил на встречу совет и правление CSDD в полном составе. Еще до встречи министр получил письмо совета об отставке, а во время разговора с руководством CSDD заявил, что в сложившихся обстоятельствах не видит возможности для продолжения работы нынешнего правления, поэтому призвал уйти всех его членов.
После масштабной утечки начато служебное расследование
Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно пройти в ускоренном порядке. Его задача - установить все обстоятельства и ответственных за недавнюю кибератаку и масштабную утечку данных.
В рамках расследования предстоит оценить в том числе договор CSDD с Tet на предоставление услуг кибербезопасности. В среду министр отметил журналистам, что CSDD ежемесячно платит за эти услуги значительную сумму. По словам Козловскиса, сейчас главные задачи - обеспечить бесперебойную работу CSDD, безопасность данных и восстановить репутацию дирекции.
Министр также подчеркнул, что CSDD и организация по предотвращению инцидентов в сфере информационных технологий Cert.lv должны предоставить обществу четкую информацию о том, какие действия необходимо предпринять клиентам CSDD для защиты своих данных.
Председателем совета CSDD до сих пор являлся Кристианс Годиньш, независимыми членами совета - Янис Бразовскис и Марис Мациевскис.
Правление CSDD возглавляет Айварс Аксенокс, его членами являются Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.
В совете CSDD заявили, что безопасности IT-систем уделялось повышенное внимание
Годиньш сообщил LETA, что совет в рамках своих полномочий предпринимал необходимые меры. По его словам, безопасности информационных систем длительное время уделялось повышенное внимание, а на нескольких заседаниях правлению поручали предоставлять информацию о мерах по укреплению кибербезопасности и устойчивости систем.
"К сожалению, события последнего времени в Латвии и других странах Европейского союза свидетельствуют, что масштабы и сложность кибератак растут и ни одно предприятие или учреждение не может быть полностью защищено, несмотря на принимаемые меры безопасности", - заявил Годиньш.
По его словам, совет единогласно считал, что для объективной оценки ситуации внешний аудит IT-безопасности и внутренний аудит должны проводиться полноценно и независимо.
Однако после прозвучавших в публичном пространстве заявлений и сложившейся ситуации совет пришел к выводу, что обеспечить такой процесс в нынешних условиях больше невозможно.
Украдены данные 1,2 миллиона человек
Кибератака на CSDD произошла в ночь с 7 на 8 августа. В результате злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек, а также данные примерно 200 000 юридических лиц. Информация была получена из данных о платежах, совершенных в адрес CSDD за последние 18 лет.
Аксенокс в среду в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что Tet не обнаружил кибератаку.
Договор CSDD с Tet превышает 9 миллионов евро
Согласно информации Электронной системы закупок (EIS), в феврале 2022 года CSDD заключила с Tet договор на обеспечение и управление IT-инфраструктурой государственного регистра транспортных средств и их водителей. Первоначальная сумма договора составляла 8,989 млн евро без НДС.
Tet получил право заключить договор после того, как его предложение признали наиболее экономически выгодным. Компания получила 85 баллов из 100 возможных - максимальные 40 баллов за цену и 45 из 60 за оценку рисков предложения. Весной 2025 года общая сумма договора была увеличена до 9,043 млн евро без НДС.
Из опубликованной EIS информации также следует, что Tet привлек к выполнению договора субподрядчиков - Corporate Systems и Kyndryl Latvia.
Один из субподрядчиков фигурирует в другом уголовном деле
Единственным владельцем Corporate Systems является принадлежащая Айгарсу Церуссу компания Corporate Solutions. В марте 2026 года Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO) по подозрению в мошенничестве при IT-закупках стоимостью 1,5 млн евро, задержала 21 человека, в том числе государственных должностных лиц.
В рамках этого дела под стражу были заключены ныне отстраненный специалист по государственным закупкам Айнарс Бидерс, бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопс и Церусс. Позднее Бидерс и Церусс были освобождены из-под стражи.
В 2025 году оборот Corporate Systems составил 8,685 млн евро, прибыль - 425 266 евро.
Второй субподрядчик, Kyndryl Latvia, зарегистрирован в марте 2021 года. Его уставный капитал составляет 50 000 евро, а единственным владельцем является нидерландская Kyndryl 1B.V.
В 2024 году оборот Kyndryl Latvia составил 2,257 млн евро, компания завершила год с убытками в размере 28 180 евро. Финансовые результаты за 2025 год пока не опубликованы.
Кому принадлежит Tet
51% Tet принадлежит латвийскому государству через компанию Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, еще 49% - дочерней компании Telia Company, Tilts Communications.
Telia ранее подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC) о продаже всех принадлежащих ей долей Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT).
После выкупа долей Telia и привлечения стратегического инвестора Latvenergo, LVRTC, Possessor и стратегическому инвестору потенциально может принадлежать примерно по 25% капитала обеих компаний.
В 2025 году концерн Tet работал с оборотом 302,854 млн евро, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Прибыль концерна выросла на 14,2% и достигла 20,587 млн евро.
Сама компания Tet получила оборот 191,667 млн евро, что на 3,4% больше показателя 2024 года, а прибыль выросла на 49,5% - до 18,375 млн евро.
CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением технического осмотра автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем ее акций является Министерство сообщения.