После утечки данных 1,2 млн человек руководство CSDD уходит в отставку

В среду утром Козловскис пригласил на встречу совет и правление CSDD в полном составе. Еще до встречи министр получил письмо совета об отставке, а во время разговора с руководством CSDD заявил, что в сложившихся обстоятельствах не видит возможности для продолжения работы нынешнего правления, поэтому призвал уйти всех его членов.