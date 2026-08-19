Погода в Латвии изменится уже на следующей неделе. Чего ждать от конца августа
Дожди и грозы пока не собираются покидать Латвию: в субботу страну накроет новый циклон. Однако уже на следующей неделе ситуация может измениться, прогнозируют синоптики.
В ближайшие дни временами ожидается дождь, но периодически будет выглядывать солнце. Местами пройдут сильные ливни с грозами, также возможны кратковременные усиления ветра.
В субботу с юга придет циклон, который принесет сильные дожди на значительной территории. При этом прогнозы относительно траектории циклона пока различаются - не исключено, что самые сильные осадки затронут Беларусь.
Во второй половине этой недели ночью температура воздуха составит +9...+16 градусов, а днем в среднем будет +17...+23 градуса. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Количество осадков может оказаться меньше обычного для конца августа.
В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним значениям.