В Риге построят 732 новые квартиры с доступной арендой. Кому их будут предлагать?

"До сих пор в Латвии у нас не было большого опыта успешных проектов государственно-частного партнерства. Однако это очень хороший способ с помощью частного или инвестиционного капитала создавать инфраструктуру - школы, жилые дома - и использовать отложенный платеж. Это означает, что самоуправлению не нужно сразу вкладывать многие миллионы евро в строительство и содержание здания", - пояснил Клейнбергс.