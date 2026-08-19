В Риге построят 732 новые квартиры с доступной арендой. Кому их будут предлагать?
В рамках программы государственно-частного партнерства "Арендное жилье для специалистов Латвии" в сотрудничестве с Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) и Министерством финансов Латвии к 2030 году в Риге планируется построить 732 квартиры с доступной арендной платой.
Правительство решило запустить программу из-за нехватки нового, современного и качественного жилья. Это один из крупнейших жилищных проектов государственно-частного партнерства в Латвии. Его реализация поручена VNĪ совместно с самоуправлениями и частным сектором.
На первом этапе в шести самоуправлениях планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир. В Риге строительство предусмотрено по трем адресам - на улицах Тинужу, Межрозишу и Озолциема.
Молодым специалистам сложно позволить себе жилье в Риге
Сейчас в столице проживают 595 053 человека. Как отмечает председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, одной из причин, по которой молодым людям сложно начинать карьеру в городе, является именно доступность жилья.
Особенно остро проблема касается молодых специалистов с небольшими доходами или без накоплений для покупки собственной квартиры. Цены на жилье относительно покупательной способности жителей Риги и Латвии остаются высокими, поэтому молодым специалистам приходится тратить на жилье значительную часть доходов. При этом у самоуправления сейчас нет достаточного количества арендных квартир, которые можно было бы предложить специалистам, остро необходимым школам, медицинским учреждениям, социальной сфере и другим отраслям.
"До сих пор в Латвии у нас не было большого опыта успешных проектов государственно-частного партнерства. Однако это очень хороший способ с помощью частного или инвестиционного капитала создавать инфраструктуру - школы, жилые дома - и использовать отложенный платеж. Это означает, что самоуправлению не нужно сразу вкладывать многие миллионы евро в строительство и содержание здания", - пояснил Клейнбергс.
По его словам, новые дома будут энергоэффективными, поэтому коммунальные платежи должны быть значительно ниже, чем во многих неутепленных зданиях.
Кому будут предоставлять новые квартиры
Окончательного решения о том, представители каких профессий смогут претендовать на квартиры, пока нет.
"Рижской думе еще предстоит решить, представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры. Я допускаю, что это определенно могут быть специалисты сферы образования и социальной сферы, возможно, муниципальные полицейские, медицинские работники, молодые ученые и другие. Мы обязательно будем работать над этими критериями", - заявил Клейнбергс.
Председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич отметил, что программа должна помочь регионам и самоуправлениям привлекать необходимых работников.
"Вместе с международной командой экспертов мы создали модель, которая позволит к 2030 году обеспечить современным жильем учителей, медиков, полицейских и других профессионалов важных для государства отраслей, а также специалистов, необходимых региональным предприятиям", - рассказал он.
По словам Гришкевича, доступная современная и энергоэффективная квартира иногда становится решающим фактором при выборе специалистом места работы.
Частный партнер построит дома и будет ими управлять
Проект реализуется по модели государственно-частного партнерства. Частный партнер будет отвечать за проектирование, строительство, финансирование, содержание и управление жильем. После завершения срока партнерства земельные участки и построенные на них дома останутся в собственности самоуправлений.
VNĪ сейчас проводит подготовительные работы для проведения закупочной процедуры первого этапа. Закупку планируется объявить осенью 2026 года. Частного партнера предполагается привлечь к реализации договора государственно-частного партнерства сроком на 27 лет.
Где еще построят квартиры
В рамках первого этапа программы планируется построить 1290 квартир:
- Рига - 732 квартиры на улицах Тинужу, Межрозишу и Озолциема;
- Тукумс - 150 квартир на улице Смилшу;
- Екабпилс - 140 квартир на улице Целтниеку;
- Даугавпилс - 120 квартир на улице Нометню, 103;
- Цесис - 100 квартир на улице Фестивала;
- Гулбене - 48 квартир на улице Малиенас.
В рамках второго этапа рассматривается строительство арендного жилья на подготовленных земельных участках в 14 городах - Сигулде, Резекне, Кулдиге, Олайне, Кекаве, Смилтене, Айзкраукле, Алуксне, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Риге, Гулбене и Ливаны.
Общий объем инвестиций в программу оценивается примерно в 250 млн евро, из которых около 130 млн евро приходится на первый этап. Программа разрабатывается в сотрудничестве с экспертами Европейского инвестиционного банка и Банка развития Совета Европы.