Уволенный министр обороны Украины потребовал провести выборы даже во время войны

"Нам нужно ответить на фундаментальный вопрос: как должно функционировать государство, если война длится годами? И что делать, если она продлится еще год, два или три? Может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я уверен, что нет. Демократия не может быть заложницей России", - сказал Федоров.