Уволенный министр обороны Украины потребовал провести выборы даже во время войны
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал не позволить войне стать причиной бесконечной отсрочки выборов. По его словам, демократия не должна становиться "заложницей России".
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, отправленный в отставку в июле, призвал власти страны искать законный и безопасный механизм для возвращения к полноценному демократическому процессу даже в случае продолжительной войны.
Украина ввела военное положение после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В период действия военного положения проведение выборов запрещено.
В опубликованном на YouTube видео Федоров заявил, что нельзя допустить ситуации, при которой именно Россия фактически будет определять, когда украинцы смогут вновь выбирать органы власти.
"Нам нужно ответить на фундаментальный вопрос: как должно функционировать государство, если война длится годами? И что делать, если она продлится еще год, два или три? Может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я уверен, что нет. Демократия не может быть заложницей России", - сказал Федоров.
По его словам, Украине необходимо разработать законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит восстановить полноценный демократический процесс даже при затяжной войне.
Федоров признал, что организация выборов в таких условиях будет крайне сложной. Необходимо обеспечить возможность голосования для военнослужащих, миллионов украинцев, находящихся за границей, а также жителей прифронтовых регионов. Кроме того, потребуется гарантировать безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результатам. "Это сложно. Но сложно не означает невозможно. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным", - заявил бывший министр.
Федоров выступил против кадровой политики, основанной на лояльности
В своем обращении экс-министр также затронул проблему кадровой политики и коррупции.
По его словам, особенно опасно, когда в обществе возникает ощущение, что главным критерием назначения человека на должность становится не профессионализм, результаты работы или способность менять государство, а личная лояльность системе.
"Так не может функционировать современное государство. Тем более так не может функционировать государство, которое воюет за свое существование", - сказал Федоров.
Он подчеркнул, что о коррупции необходимо говорить не как о модной теме, а как о серьезной проблеме военного времени, поскольку в условиях войны она приобретает совершенно иное значение.
Отставка Федорова вызвала протесты
Федоров был назначен министром обороны в январе. На этом посту он пытался реформировать армию, столкнувшуюся со скандалами вокруг коррупции, нехватки оборудования, самовольного оставления службы, обращения с новобранцами и непопулярных мобилизационных мер.
Его увольнение в июле вызвало протесты и усилило давление на президента Украины Владимира Зеленского. После этого президент снял с должности главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, у которого были разногласия с Федоровым.
Сам бывший министр в новом видео не рассказал о своих политических планах. При этом ранее он неоднократно заявлял, что готов вернуться в правительство только в качестве министра обороны. Портфель министра обороны в итоге получил чиновник службы безопасности Евгений Хмара, который до этого не имел политической карьеры.
В среду утром у здания Верховной рады Украины в Киеве запланирована новая акция в поддержку Федорова. Об этом сообщил его сторонник и бывший советник Сергей Стерненко.