Прославлял убийства в Украине, а дома хранил снаряды: СГБ требует начать уголовное преследование латвийца
Служба государственной безопасности Латвии (VDD, СГБ) 14 августа предложила прокуратуре начать уголовное преследование гражданина Латвии за длительное и систематическое прославление и оправдание войны России против Украины, разжигание ненависти к украинцам, а также незаконное хранение мощного пневматического оружия и взрывчатых веществ.
В ходе расследования VDD установила, что с момента вторжения России в Украину человек регулярно публиковал в Facebook записи, в которых открыто прославлял российскую военную агрессию, в том числе убийства военнопленных и мирных жителей.
Кроме того, он регулярно размещал публикации, разжигающие ненависть к украинцам. В частности, безосновательно приписывал военнослужащим Вооруженных сил Украины преступления против собственных соотечественников и иным образом дискредитировал украинцев. Также в своих публикациях он систематически ставил под сомнение легитимность украинского государства и его право на существование.
Подозреваемого VDD задержала 22 апреля этого года. Во время обыска по месту его жительства сотрудники службы обнаружили мощное пневматическое оружие и неразорвавшиеся минометные снаряды времен Первой мировой войны, которые хранились без соответствующего разрешения. Следствие установило, что минометные снаряды содержат взрывчатое вещество.
VDD вменяет подозреваемому три уголовных преступления, ответственность за которые предусмотрена частью второй статьи 74.1, частью второй статьи 78 и частью второй статьи 233 Уголовного закона. Речь идет о публичном прославлении и оправдании военных преступлений и преступлений против мира, действиях, направленных на разжигание национальной ненависти с использованием автоматизированной системы обработки данных, а также хранении мощного пневматического оружия и взрывчатого вещества без соответствующего разрешения.
В настоящее время к подозреваемому применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Ему запрещено покидать страну, а также предписано уведомлять о смене места жительства.
VDD напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в предусмотренном законом порядке.