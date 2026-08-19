Прославлял убийства в Украине, а дома хранил снаряды: СГБ требует начать уголовное преследование латвийца

VDD вменяет подозреваемому три уголовных преступления, ответственность за которые предусмотрена частью второй статьи 74.1, частью второй статьи 78 и частью второй статьи 233 Уголовного закона. Речь идет о публичном прославлении и оправдании военных преступлений и преступлений против мира, действиях, направленных на разжигание национальной ненависти с использованием автоматизированной системы обработки данных, а также хранении мощного пневматического оружия и взрывчатого вещества без соответствующего разрешения.