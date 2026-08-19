Праздник миноги изменит движение в Царникаве: какие улицы закроют и как уехать ночью
Фото: пресс-фото
Одним из центральных событий станет традиционный суп из миноги, который начнут подавать с 13:00.
В Латвии

Праздник миноги изменит движение в Царникаве: какие улицы закроют и как уехать ночью

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В субботу, 22 августа, во время Праздника миноги жителям и гостям Царникавы придется учитывать ограничения движения. Чтобы посетители праздника могли добраться домой и после полуночи, будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

С 6:00 22 августа до 6:00 23 августа будет закрыто движение по улице Атпутас на участке от улицы Звейниеку до дома №20 по улице Атпутас.

С 6:00 до 0:00 22 августа будет закрыто движение по улице Юрас на участке от улицы Ригас до улицы Накотнес.

Чтобы посетители праздника могли удобно добраться домой, ночью будут курсировать дополнительные автобусы по маршруту Царникава - Адажи. Они отправятся в 0:00, 2:00 и 3:00.

В Царникаве автобус будет отправляться от остановки "Carnikava" на улице Ригас, возле кафе Tīne.

После полуночи из Царникавы в Ригу отправится дополнительный поезд

В ночь с 22 на 23 августа для возвращающихся после Праздника миноги назначен дополнительный поезд Царникава - Рига. Он отправится из Царникавы в 0:15 и прибудет в Ригу в 0:53. Поезд остановится на всех обычных остановках.

Кроме того, в 0:17 из Царникавы отправится последний поезд в направлении Саулкрасты/Скулте.

В Царникаве пройдет традиционный Праздник миноги

22 августа в Царникаве отметят начало сезона ловли миноги. Здесь пройдет традиционный Праздник миноги - одно из крупнейших летних мероприятий Адажского края.

В этом году на празднике выступят Жорж Сиксна, Gustavo, Ozols, Autobuss debesīs, Лаурис Рейникс, Fiņķis, Very Cool People, Lauku muzikanti, Sestā jūdze и другие популярные латвийские исполнители.

Одним из центральных событий станет традиционный суп из миноги, который начнут подавать с 13:00.

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ЦарникаваСкултеАдажиРигаЛаурис РейниксНовости регионовВидземе

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