Праздник миноги изменит движение в Царникаве: какие улицы закроют и как уехать ночью
В субботу, 22 августа, во время Праздника миноги жителям и гостям Царникавы придется учитывать ограничения движения. Чтобы посетители праздника могли добраться домой и после полуночи, будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.
С 6:00 22 августа до 6:00 23 августа будет закрыто движение по улице Атпутас на участке от улицы Звейниеку до дома №20 по улице Атпутас.
С 6:00 до 0:00 22 августа будет закрыто движение по улице Юрас на участке от улицы Ригас до улицы Накотнес.
Чтобы посетители праздника могли удобно добраться домой, ночью будут курсировать дополнительные автобусы по маршруту Царникава - Адажи. Они отправятся в 0:00, 2:00 и 3:00.
После полуночи из Царникавы в Ригу отправится дополнительный поезд
В ночь с 22 на 23 августа для возвращающихся после Праздника миноги назначен дополнительный поезд Царникава - Рига. Он отправится из Царникавы в 0:15 и прибудет в Ригу в 0:53. Поезд остановится на всех обычных остановках.
Кроме того, в 0:17 из Царникавы отправится последний поезд в направлении Саулкрасты/Скулте.
В Царникаве пройдет традиционный Праздник миноги
22 августа в Царникаве отметят начало сезона ловли миноги. Здесь пройдет традиционный Праздник миноги - одно из крупнейших летних мероприятий Адажского края.
В этом году на празднике выступят Жорж Сиксна, Gustavo, Ozols, Autobuss debesīs, Лаурис Рейникс, Fiņķis, Very Cool People, Lauku muzikanti, Sestā jūdze и другие популярные латвийские исполнители.
Одним из центральных событий станет традиционный суп из миноги, который начнут подавать с 13:00.