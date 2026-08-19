Латвии пора снять "розовые очки": Ашераденс призвал радикально пересмотреть проект Rail Baltica

Бывший министр финансов подчеркнул, что при нынешнем уровне расходов Латвия не может позволить себе Rail Baltica. При этом полностью отказываться от проекта Ашераденс не предлагает. По его мнению, соединение Латвии с европейской железнодорожной системой отвечает интересам безопасности и дальнейшего развития страны. Он считает, что сейчас фактически существуют два сценария - прекратить проект или продолжить его, существенно сократив расходы. Ашераденс выступает за второй вариант.