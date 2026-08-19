Совет CSDD уходит в отставку

Утром в среду министр пригласил на встречу совет и правление CSDD в полном составе. Еще до встречи он получил письмо совета об отставке. Во время разговора с руководством дирекции Козловскис заявил, что в сложившихся обстоятельствах не видит возможности для продолжения работы нынешнего правления, поэтому призвал уйти и всех его членов.