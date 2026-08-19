Совет CSDD уходит в отставку
После масштабной кибератаки и утечки данных 1,2 млн человек в руководстве Дирекции безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) начались отставки. Совет дирекции уже решил сложить полномочия, а министр сообщения Рихард Козловскис призвал уйти и всех членов правления.
Утром в среду министр пригласил на встречу совет и правление CSDD в полном составе. Еще до встречи он получил письмо совета об отставке. Во время разговора с руководством дирекции Козловскис заявил, что в сложившихся обстоятельствах не видит возможности для продолжения работы нынешнего правления, поэтому призвал уйти и всех его членов.
Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно пройти в ускоренном порядке. Его задача - установить все обстоятельства произошедшей кибератаки и масштабной утечки данных, а также определить ответственных.
По словам министра, сейчас важнейшими задачами являются обеспечение бесперебойной работы CSDD и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции.
Кроме того, Козловскис заявил, что CSDD и учреждение по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv должны предоставить обществу четкую информацию о том, что следует делать клиентам CSDD для защиты своих данных.
Председателем совета CSDD является Кристианс Годиньш, независимыми членами совета - Янис Бразовскис и Марис Мациевскис.
Председателем правления CSDD является Айварс Аксенокс, членами правления - Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.
Что известно о масштабной кибератаке
В ночь с 7 на 8 августа CSDD подверглась кибератаке. В результате злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек, а также данные примерно 200 000 юридических лиц. Информация была получена из данных о платежах, совершенных в адрес дирекции за последние 18 лет.
Как сообщалось ранее, глава CSDD Айварс Аксенокс заявил, что атаку обнаружили собственные специалисты дирекции. Компания Tet, отвечающая за обслуживание и непрерывный мониторинг IT-инфраструктуры CSDD, ее не зафиксировала.
Контракт с Tet превышает 9 миллионов евро
Информация в Электронной системе закупок (EIS) свидетельствует, что договор между CSDD и Tet был заключен в феврале 2022 года.
Изначальная стоимость контракта на обеспечение и управление IT-инфраструктурой государственного регистра транспортных средств и их водителей составляла 8,989 млн евро без НДС.
Tet получила право заключить договор, поскольку ее предложение было признано экономически наиболее выгодным. Компания набрала 85 баллов из 100 возможных. За предложенную цену Tet получила максимальные 40 баллов, а оценка рисков принесла компании 45 из 60 возможных баллов. Весной 2025 года общая сумма договора была увеличена до 9,043 млн евро без НДС.
Из опубликованной EIS информации также следует, что для выполнения этого контракта Tet привлекла двух субподрядчиков - SIA Corporate Systems и SIA Kyndryl Latvia.
Один из субподрядчиков фигурировал в другом уголовном деле
Единственным владельцем Corporate Systems является принадлежащая Айгарсу Церуссу компания Corporate Solutions.
В марте 2026 года Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO) по подозрению в мошенничестве при IT-закупках стоимостью 1,5 млн евро, задержала 21 человека, в том числе государственных должностных лиц.
В рамках этого дела содержание под стражей в качестве меры пресечения было применено к ныне отстраненному специалисту по государственным закупкам Айнарсу Бидерсу, бывшему директору Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йорену Лиопе и Церуссу. Впоследствии Церусс был освобожден из-под стражи.
По данным Firmas.lv, в 2025 году Corporate Systems работала с оборотом 8,685 млн евро и получила прибыль в размере 425 266 евро.
Kyndryl Latvia была зарегистрирована в марте 2021 года, ее уставный капитал составляет 50 000 евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированная в Нидерландах Kyndryl 1B.V.
В 2024 году оборот Kyndryl Latvia составил 2,257 млн евро, при этом компания понесла убытки в размере 28 180 евро. Финансовые результаты за 2025 год пока не опубликованы.
Кому принадлежит Tet
51% Tet принадлежит латвийскому государству через SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, еще 49% - компании Tilts Communications, дочернему предприятию Telia Company.
Telia подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC) о продаже всех принадлежащих ей долей Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT).
После выкупа долей Telia и привлечения стратегического инвестора Latvenergo, LVRTC, Possessor и стратегическому инвестору может принадлежать примерно по 25% капитала обеих компаний.
В 2025 году концерн Tet получил оборот в размере 302,854 млн евро, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Прибыль при этом выросла на 14,2% - до 20,587 млн евро.
Оборот непосредственно Tet составил 191,667 млн евро - на 3,4% больше, чем в 2024 году. Прибыль компании выросла на 49,5% и достигла 18,375 млн евро.
CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением технического осмотра автомобилей и другими услугами. Держателем ее долей капитала является Министерство сообщения.