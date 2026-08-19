"Мы платим им большие деньги": глава CSDD рассказал, кто не заметил масштабную кибератаку
После масштабной кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) появились новые вопросы к системе защиты данных. Глава дирекции Айварс Аксенокс заявил, что отвечавшая за мониторинг IT-инфраструктуры компания Tet атаку не обнаружила - ее заметили специалисты самой CSDD.
В интервью программе Латвийского телевидения "Rīta panorāma" председатель правления CSDD Айварс Аксенокс пояснил, что CSDD заключила с телекоммуникационной и технологической компанией SIA Tet пятилетний договор, согласно которому Tet обеспечивает инфраструктуру CSDD, ее обслуживание и непрерывный надзор, включая работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки CSDD не получила от Tet никакого сообщения. Сейчас идет пятый год действия договора.
"Никто об этом не знал, хотя это была их [Tet] ответственность. Мы каждый месяц платим этой компании большие деньги за этот надзор", - сказал Аксенокс, добавив, что атаку обнаружили сами специалисты CSDD и в течение нескольких часов ее удалось остановить.
Аксенокс также сообщил, что позднее CSDD связалась с Tet, однако компания так и не зафиксировала атаку.
Говоря о сообщениях о том, что CSDD якобы отказалась заключить договор с учреждением по предотвращению инцидентов в сфере IT-безопасности Cert.lv об установке сенсоров, Аксенокс заявил, что это не соответствует действительности.
"Это неправда", - сказал Аксенокс.
По его словам, предложение о таком договоре должно было быть официально направлено через делопроизводство либо о нем следовало проинформировать правление CSDD. Однако в данном случае одна из сотрудниц Cert.lv общалась со специалистом CSDD по кибербезопасности и отправила ему проект договора.
Этот сотрудник CSDD, который сейчас уже не работает в организации, задал дополнительные вопросы, но ответов на них от Cert.lv не получил.
"Все было бы хорошо, но правление об этом вообще ничего не знало. Это была просто переписка по электронной почте между двумя сотрудниками", - сказал Аксенокс.
"Мне очень жаль, что этот договор не был предложен нам нормальным официальным путем. Мы бы никогда от него не отказались", - заявил председатель правления CSDD.
Он также подчеркнул, что сейчас соответствующий договор уже отправлен Cert.lv на подписание. Кроме того, Аксенокс отметил, что в результате кибератаки не произошла утечка ни телефонных номеров клиентов, ни их адресов электронной почты.
Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 августа CSDD подверглась кибератаке. В результате злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек и данные примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами, совершенными в адрес дирекции за последние 18 лет.
По информации Cert.lv, атака была осуществлена с использованием уязвимости в одной из доступных через интернет систем CSDD.
В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что правление и совет CSDD должны взять на себя полную ответственность за произошедшее. В связи с этим он поручил министру сообщения оценить соответствие должностных лиц занимаемым постам. Премьер также не исключил, что атака могла быть гибридной операцией иностранного государства против критической инфраструктуры Латвии.
В связи с этим министр сообщения Рихард Козловскис в рамках служебной проверки поручил оценить ответственность членов правления и совета CSDD за утечку персональных данных в результате кибератаки.
Министр инициировал служебную проверку, которая должна быть проведена в сокращенные сроки. Ее результаты необходимо представить министру в начале сентября.
51% Tet принадлежит государству через SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, еще 49% - компании Tilts Communications, дочернему предприятию телекоммуникационной компании Telia Company.
Telia подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, AS Latvenergo и AS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) о продаже всех принадлежащих ей акций Tet и SIA Latvijas mobilais telefons (LMT).
В капитале LMT компании Telia Company и ее дочерней компании Sonera Holding принадлежат 49%, еще по 23% принадлежат Tet и LVRTC, а 5% - Possessor.
После выкупа принадлежащих Telia долей и привлечения стратегического инвестора всем сторонам сделки - Latvenergo, LVRTC, Possessor и стратегическому инвестору - может принадлежать примерно по 25% капитала обеих компаний.
Концерн Tet в 2025 году работал с оборотом 302,854 млн евро, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. При этом прибыль концерна выросла на 14,2% и составила 20,587 млн евро.
Оборот непосредственно Tet в прошлом году составил 191,667 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2024 году, а прибыль компании выросла на 49,5% и достигла 18,375 млн евро.
CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем долей капитала CSDD является Министерство сообщения.