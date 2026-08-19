"Мы платим им большие деньги": глава CSDD рассказал, кто не заметил масштабную кибератаку

"Никто об этом не знал, хотя это была их [Tet] ответственность. Мы каждый месяц платим этой компании большие деньги за этот надзор", - сказал Аксенокс, добавив, что атаку обнаружили сами специалисты CSDD и в течение нескольких часов ее удалось остановить.