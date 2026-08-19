Латвию снова накроют дожди, местами прогремят грозы.
В Латвии
Сегодня 08:55
Погода вновь будет капризной: Латвию ждут дожди и локальные грозы
В среду погода в Латвии останется неустойчивой - во многих местах пройдут кратковременные дожди, а кое-где прогремят грозы.
В среду ожидается переменная облачность. Во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.
В Риге дождь ожидается во второй половине дня, также существует вероятность грозы. Солнце будет периодически сменяться облаками, воздух прогреется примерно до +20 градусов. Ветер будет слабым.