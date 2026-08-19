"Это проблемы хозяина": житель Иманты регулярно затапливает соседей и отказывается съезжать
Жители одного из многоквартирных домов на улице Зентенес в Иманте уже не первый год страдают от соседа, который, по их словам, практически не следит за состоянием съемной квартиры и регулярно устраивает потопы. Вода доходит сразу до нескольких этажей, ремонты приходится делать снова и снова, а владелец проблемной квартиры признается, что уже не знает, как заставить жильца съехать.
Раймонда показала программе "Degpunktā" свою квартиру после очередного серьезного затопления. По ее словам, мужчина, живущий этажом выше, снимает квартиру уже несколько лет, но практически не заботится о ее состоянии.
"Мне кажется, он отличается каким-то неадекватным поведением. Люди видели, что творится в той квартире - так жить нельзя. У нас пострадали не только стены, заливало и полы. Это просто полный кошмар", - рассказывает женщина.
Масштаб проблемы не ограничивается одной квартирой. Воды бывает настолько много, что она проходит дальше вниз и повреждает жилье еще на нескольких этажах.
Квартира Раймонды застрахована, поэтому финансовые расходы после потопов берет на себя страховая компания. Но даже при наличии страховки постоянные ремонты превращаются в серьезное испытание.
После последнего происшествия в дом вызвали полицию и медиков. Правоохранители зафиксировали случившееся, а врачи, как сообщается в сюжете, пришли к выводу, что мужчина находится в здравом уме.
"Он своеобразный человек. Однозначно могу сказать, что рядом с ним мы не чувствуем себя в безопасности. Люди пытались с ним разговаривать, но он не способен нормально общаться", - говорит Раймонда.
"Это проблемы хозяина"
Журналисты "Degpunktā" поднялись в квартиру предполагаемого виновника затоплений. Мужчина по имени Алдис оказался дома и согласился поговорить.
Ответственность за происходящее он фактически переложил на собственника жилья.
"Знаете, я эту квартиру снимаю. Это проблемы хозяина. Сегодня утром хозяин уже приходил. Я вообще ничего не понимаю в технике", - заявил Алдис.
По словам мужчины, собственник уже потребовал, чтобы в течение двух недель он собрал вещи и покинул квартиру.
Однако выяснилось, что подобное требование звучит не впервые. Алдис, как утверждает владелец жилья, просто игнорирует просьбы съехать. Кроме того, он длительное время не оплачивает счета.
Владелец квартиры: "Мои требования он игнорирует"
Собственник квартиры Артур признается, что оказался в крайне сложной ситуации.
"Денег у него нет. Он не может найти никакого другого варианта. На улице оставаться не хочет. Мои требования он игнорирует", - рассказывает мужчина.
В эмоциональном разговоре Артур даже заявил, что ему придется найти "двух парней в спортивных костюмах" и выставить жильца вместе с чемоданом.
При этом действующего договора аренды между мужчинами, по словам собственника, уже нет - прежний договор давно закончился.
Артур объясняет, что долгое время не решался жестко действовать из жалости к арендатору. "Зимой я не хотел выставлять его на улицу. Он обещал, что устроится на работу то там, то здесь. Но его никуда не берут. Вот такая у меня судьба. Хочешь человеку помочь, а в итоге все оборачивается против тебя", - говорит он.
Ситуация уже имеет для владельца квартиры и финансовые последствия. Ранее к Артуру обращались страховые компании с требованиями компенсировать ущерб, причиненный квартире Раймонды.
Кто отвечает за затопление квартиры
Присяжный адвокат Янис Беровскис обращает внимание, что первым делом необходимо установить и зафиксировать непосредственную причину затопления. "В первую очередь необходимо зафиксировать причину, по которой произошло затопление. Затем следует обратиться к собственнику. Он обязан эксплуатировать квартиру таким образом, чтобы она не создавала проблем другим жителям дома. Но и арендатор должен нести ответственность за свои действия или бездействие", - поясняет адвокат.
Это соответствует действующему в Латвии Закону об аренде жилых помещений. Он предусматривает обязанности не только собственника, но и арендатора. В частности, закон регулирует ответственность сторон и позволяет собственнику прекратить договор, если арендатор повреждает квартиру, коммуникации или оборудование либо своим поведением делает проживание других людей в доме невозможным или существенно затрудненным.
Более того, отдельным основанием для прекращения договора является задолженность. Если арендатор не платит аренду и сумма долга превышает плату за два месяца, собственник при предусмотренных законом условиях может добиваться прекращения договора. Аналогичные положения распространяются на связанные с использованием жилья платежи, если просрочка превышает два месяца и договором не установлен более длительный срок.
Можно ли просто выставить арендатора за дверь
Однако слова владельца о "парнях в спортивных костюмах" - совсем не тот способ решения проблемы, который предусматривает закон.
В Латвии единственным законным основанием для пользования арендатором жилым помещением является письменный договор аренды, причем договоры заключаются на определенный срок. По окончании установленного срока договор прекращается.
Но если человек после прекращения правовых оснований продолжает занимать квартиру и добровольно ее не освобождает, собственнику не следует самостоятельно применять силу, менять замки или физически выбрасывать жильца. Закон предусматривает юридические процедуры освобождения помещения, в том числе обращение в суд и, в предусмотренных случаях, возможность принудительного исполнения. Поэтому даже ситуация, которая со стороны кажется очевидной - договор закончился, собственник требует съехать, а человек отказывается - не дает владельцу права самостоятельно превращать выселение в силовую операцию.
В случае с домом на улице Зентенес проблема тем временем затрагивает уже не только владельца и его бывшего арендатора. Пока конфликт остается нерешенным, последствия поведения одного жильца приходится снова и снова устранять его соседям.