"Это проблемы хозяина": житель Иманты регулярно затапливает соседей и отказывается съезжать

Артур объясняет, что долгое время не решался жестко действовать из жалости к арендатору. "Зимой я не хотел выставлять его на улицу. Он обещал, что устроится на работу то там, то здесь. Но его никуда не берут. Вот такая у меня судьба. Хочешь человеку помочь, а в итоге все оборачивается против тебя", - говорит он.