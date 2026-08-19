"Пенсионная бомба" замедленного действия: что ждет Латвию, когда работающих станет не хватать
В Латвии на одного работающего уже приходится почти два пенсионера, а к 2030 году в системе соцстрахования может появиться дефицит. Следующему Сейму придется решать, что делать с пенсионной системой.
В последнее время все чаще в публичном пространстве появляются новости о том, что прямо или косвенно связано с пенсионерами: пенсионным возрастом, его возможным повышением за рубежом, неизбежностью "серебряной экономики", поскольку снижение рождаемости означает и значительно меньшее количество молодых людей, выходящих на рынок труда, а значит, и меньшие поступления в государственные фонды обязательного социального страхования и большие расходы.
Данные Центрального статистического управления показывают, что в 2025 году в Латвии было 437,8 тысячи пенсионеров. Это много или мало для страны, в которой проживает 1,857 миллиона человек? Получается, пенсионер - почти каждый четвертый житель. Данные Службы государственных доходов свидетельствуют о том, что в декабре 2025 года в Латвии было 808 269 наемных работников.
Таким образом, на одного работающего приходилось 1,8 пенсионера.
Конечно, следует учитывать, что около 65 000-68 000 пенсионеров работают (поскольку есть возможность работать, пенсия слишком мала, чтобы свести концы с концами, слишком короткий трудовой стаж, в который не был засчитан период ухода за маленькими детьми), что меняет общую картину.
Если обратиться к прошлому, то следует отметить, что в 1999 году в Латвии была 521 тысяча пенсионеров, а население составляло 2,42 млн человек - то есть пенсионером был каждый 4,5-й житель. Сокращение численности населения привело к постепенному повышению пенсионного возраста. В настоящее время в Латвии пенсионный возраст составляет 65 лет как для женщин, так и для мужчин, при этом для получения пенсии по возрасту необходим минимальный трудовой стаж 20 лет, что было установлено с 1 января 2025 года, поскольку до этого требовалось 15 лет.
Конечно, в предвыборный период говорить о необходимости какого-либо повышения пенсионного возраста, когда одними из самых активных избирателей являются люди предпенсионного возраста, политически опасно. В конце концов, возможно, парламент следующего созыва особо не станет заниматься этим вопросом, поскольку только что завершилась одна из реформ повышения пенсионного возраста, поэтому следующая реформа, начатая сразу после завершения предыдущей, наверняка вызовет негативную реакцию. Однако и полностью избежать этого вопроса следующему Сейму тоже не удастся. Причина - Министерство финансов уже в прогнозах доходов и общего баланса государственного бюджета на 2027-2030 годы отмечает, что при неизменной политике профицит в фондах социального обеспечения в среднесрочной перспективе существенно сократится, а к 2030 году возникнет небольшой дефицит, сообщает Dienas Bizness.