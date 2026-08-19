"Пенсионная бомба" замедленного действия: что ждет Латвию, когда работающих станет не хватать

Если обратиться к прошлому, то следует отметить, что в 1999 году в Латвии была 521 тысяча пенсионеров, а население составляло 2,42 млн человек - то есть пенсионером был каждый 4,5-й житель. Сокращение численности населения привело к постепенному повышению пенсионного возраста. В настоящее время в Латвии пенсионный возраст составляет 65 лет как для женщин, так и для мужчин, при этом для получения пенсии по возрасту необходим минимальный трудовой стаж 20 лет, что было установлено с 1 января 2025 года, поскольку до этого требовалось 15 лет.