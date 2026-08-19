Свято место: литовцы уже думают, кто в их аэропорту заменит airBaltic

«Полеты для бизнеса так же важны, как электричество. Сообщение — это ключевой фактор. Если количество рейсов вдруг сократится наполовину, это будет трагедия. Я верю, что страны Балтии — достаточно конкурентный рынок, и, если airBaltic не сможет выполнять рейсы, другие, например, Польские авиалинии, смогут войти в этот регион как более сильный перевозчик, рассматривающий страны Балтии как свой домашний рынок», — сказал журналистам во вторник Романовскис.