Свято место: литовцы уже думают, кто в их аэропорту займет место airBaltic
Сокращение авиарейсов латвийской airBaltic из Литвы может серьезно ударить по бизнесу страны. Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис считает, что освободившиеся направления в случае дальнейшего ухода airBaltic смогут занять другие перевозчики.
Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис надеется, что, если airBaltic еще заметнее сократит свою деятельность в Литве, ее место займут другие авиаперевозчики, например, польская LOT.
«Полеты для бизнеса так же важны, как электричество. Сообщение — это ключевой фактор. Если количество рейсов вдруг сократится наполовину, это будет трагедия. Я верю, что страны Балтии — достаточно конкурентный рынок, и, если airBaltic не сможет выполнять рейсы, другие, например, Польские авиалинии, смогут войти в этот регион как более сильный перевозчик, рассматривающий страны Балтии как свой домашний рынок», — сказал журналистам во вторник Романовскис.
«Я точно знаю, что Польские авиалинии видят в нас очень важный рынок», — добавил он.
Как сообщало агентство BNS, в предстоящем зимнем сезоне airBaltic прекратит полеты из Вильнюса в Берлин и Дубай, из Паланги — на Тенерифе, а также сократит количество рейсов между Вильнюсом и Таллинном.
По данным Lietuvos oro uostai (LTOU, "Литовские аэропорты"), все эти направления по-прежнему будут доступны напрямую из Литвы: маршрут Вильнюс-Берлин будет обслуживать Wizz Air, в Дубай будут летать самолеты Flydubai, а на Тенерифе самолеты Air Baltic продолжат летать из Вильнюса.
Как ранее сообщил BNS представитель airBaltic Эдвард Далдерс, компания постоянно пересматривает маршрутную сеть с учетом спроса, сезонности, коммерческих аспектов и общей ситуации на рынке.
Тем не менее в начале июля министр финансов Латвии Марис Кучинскис заявил, что airBaltic, скорее всего, придется сократить объем деятельности из-за финансовых трудностей.