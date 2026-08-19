Долги airBaltic достигли 1,8 млрд евро: эксперты объяснили, насколько все серьезно

Проще говоря, компания должна больше, чем имеет. Ее собственный капитал отрицательный и составляет примерно минус 250 млн евро. Это означает, что если бы airBaltic стала неплатежеспособной и начала распродавать имущество, полученных денег не хватило бы, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Акционеры при таком сценарии оказались бы последними в очереди на возможные выплаты.