Долги airBaltic достигли 1,8 млрд евро: эксперты объяснили, насколько все серьезно
Финансовые проблемы airBaltic пока удалось лишь временно смягчить. Экономисты предупреждают, что для спасения национальной авиакомпании Латвии могут понадобиться еще более крупные государственные вложения, а главные решения о ее будущем только предстоит принять.
Все ключевые решения о том, останется ли у Латвии национальная авиакомпания, еще впереди. При этом государству, возможно, придется вложить в airBaltic еще больше денег, чем до сих пор обсуждалось публично. К такому выводу приходят экономисты, оценивая финансовую ситуацию латвийской авиакомпании.
Небольшой передышкой можно считать решение кредиторов airBaltic пока не требовать ближайшие процентные выплаты на сумму около 30 млн евро. Вместо этого их добавят к основной сумме долга по облигациям.
По словам главного экономиста SEB банка Дайниса Гашпуйтиса, это помогло стабилизировать ситуацию, но переоценивать значение такого решения не стоит, сообщают TV3 Ziņas.
"Ситуация, возможно, уже не находится в точке, когда можно сказать, что обратного пути нет и остается только ликвидация предприятия или начало процедуры банкротства. Возможность продолжить работу сохраняется, но и она все еще под очень большим вопросом", - отметил экономист.
По его мнению, государству, вероятно, придется оказать airBaltic еще большую поддержку, чем предполагалось ранее. Это может понадобиться, чтобы сделать авиакомпанию хотя бы относительно привлекательной для потенциального стратегического инвестора. Сейчас, по сути, удалось решить только срочные проблемы с денежным потоком.
Денежный поток показывает, хватает ли компании денег на повседневную работу - оплату топлива, расчеты с поставщиками и кредиторами. Деньги airBaltic получает от пассажиров и партнеров. В краткосрочной перспективе эту ситуацию удалось стабилизировать.
Но если смотреть на общую финансовую картину, положение остается тяжелым.
Активы airBaltic превышают 1,5 млрд евро. В них входят имущество, учебный центр, права на использование самолетов и другие ресурсы. При этом обязательства компании достигают примерно 1,8 млрд евро.
Сюда входят облигационные займы на сотни миллионов евро, а также обязательства перед лизинговыми компаниями, у которых airBaltic арендует самолеты.
Проще говоря, компания должна больше, чем имеет. Ее собственный капитал отрицательный и составляет примерно минус 250 млн евро. Это означает, что если бы airBaltic стала неплатежеспособной и начала распродавать имущество, полученных денег не хватило бы, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Акционеры при таком сценарии оказались бы последними в очереди на возможные выплаты.
Именно эта долгосрочная финансовая проблема является одной из главных причин, почему рынки и кредиторы сейчас относятся к airBaltic с осторожностью. Поэтому новый бизнес-план авиакомпании фактически предусматривает привлечение нескольких сотен миллионов евро - как в виде новых займов, так и в виде прямых вложений в капитал. Одновременно airBaltic собирается сокращать расходы и отказываться от части прежних амбициозных планов роста.
Ранее авиакомпания собиралась увеличить флот до 100 самолетов. Теперь планируется сократить количество воздушных судов с нынешних 54 примерно до 36 уже в ближайшие месяцы.
airBaltic обещает в первую очередь уменьшить активность на зарубежных рынках, а не резко сокращать рейсы из Риги. Однако это не означает, что маршрутная сеть из Латвии останется полностью без изменений.
Инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис относится к такому сокращению осторожно. Около 15 лет назад он сам участвовал в реструктуризации airBaltic.
По его словам, любое уменьшение компании имеет негативные последствия.
"Как правило, когда компания сокращается, первыми уходят лучшие люди. И, как уже можно сказать, это мы видели. Последними остаются те, кто не может уйти куда-то еще", - отметил Рунгайнис.
Он также подчеркнул, что компаниям редко удается начать сокращаться, попасть в негативную спираль, а затем самостоятельно остановить ее и снова выйти на рост. Тем не менее решения, принятые на этой неделе, по его словам, дают хотя бы некоторую надежду на выход из кризиса.
Главный вопрос остается прежним - кто согласится вложить деньги в airBaltic и взять на себя решение ее проблем.
"Моя догадка - никто. Если кто-то придет решать наши проблемы, потому что мы сами не смогли сделать это достаточно гибко и разумно, нам придется за это платить. И платить больше, чем мы платим за airBaltic сейчас", - сказал Рунгайнис.
При этом он подчеркивает, что национальная авиакомпания имеет большое значение для экономики Латвии, и ее потеря стала бы серьезным ударом.
Вопрос о дальнейшей финансовой поддержке airBaltic на этой неделе должен обсуждаться и в Сейме.