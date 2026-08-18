"Он перелетел через капот": водитель рассказал о тяжелом столкновении с велосипедистом в Риге
На улице Дзелзавас в Риге автомобиль столкнулся с велосипедистом. По словам водителя машины, мужчина на велосипеде приближался на большой скорости и после удара перелетел через капот. Пострадавшего доставили в больницу, а полиция теперь выясняет обстоятельства аварии.
Водитель Peugeot Олег рассказал, что выезжал со двора и двигался медленно. Обзор ему частично закрывал большой внедорожник, припаркованный у края дороги. Из-за него было трудно увидеть, приближается ли кто-то со стороны улицы Вайдавас, сообщает "Degpunktā".
По словам Олега, он немного выехал вперед и начал смотреть направо, когда внезапно произошло столкновение.
"Он ехал на скорости, врезался в левую сторону машины и перелетел через капот. Думаю, он был в шлеме и, возможно, ударился головой", - рассказал водитель.
После удара велосипедист оказался рядом с автомобилем. Олег считает, что характер столкновения указывает на то, что именно велосипедист врезался в его машину, однако окончательные обстоятельства аварии еще предстоит установить полиции. После ДТП велосипедиста в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.
По словам водителя автомобиля, пострадавший оставался в сознании, понимал происходящее и жаловался на боль в колене и боку. Мужчине около 60 лет.
Один из соседей пострадавшего рассказал, что часто видел его на велосипеде. По его словам, мужчина является опытным и активным велосипедистом, поэтому он не понимает, как именно могла произойти эта авария.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и должна установить, кто из участников стал виновником столкновения.