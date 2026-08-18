"Он перелетел через капот": водитель рассказал о тяжелом столкновении с велосипедистом в Риге

После удара велосипедист оказался рядом с автомобилем. Олег считает, что характер столкновения указывает на то, что именно велосипедист врезался в его машину, однако окончательные обстоятельства аварии еще предстоит установить полиции. После ДТП велосипедиста в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.