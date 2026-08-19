Shein больше не дает скидку 68%: покупатели в Латвии заметили неприятные изменения

После этого покупатели отмечают не только уменьшение скидок, но и рост цен на сами товары Shein. Ранее в комментариях пользователи рассказывали, что мелочи, которые еще недавно стоили меньше одного евро, теперь обходятся почти в три евро. Другая покупательница заметила, что цены на оставшиеся в корзине товары - воздушные шары, бумажные тарелки и другие мелочи - выросли примерно на два евро за каждую позицию.