Shein больше не дает скидку 68%: покупатели в Латвии заметили неприятные изменения
Еще недавно покупатели Shein в Латвии могли получить скидку до 68%, просто зарегистрировав новый аккаунт. Теперь вместо щедрого предложения многим предлагают лишь 27-35%, а цены на сами товары, по словам клиентов, тоже заметно выросли.
Покупатели заметили изменения
Об этом заговорили участницы группы Atsaucīgo māmiņu forums в Facebook.
"Кто-нибудь знает, можно ли сейчас, создав новый профиль Shein, получить скидку 68% для новых клиентов? Мне на новый профиль предлагают только 35%. Может, кому-то в последнее время удалось получить 68% и он может поделиться, как?" - поинтересовалась одна из участниц.
В комментариях быстро выяснилось, что с такой ситуацией столкнулась не только она. Одна из пользовательниц посоветовала при создании нового профиля ввести определенный код, который якобы дает 60% скидку на весь заказ. Однако другие покупательницы рассказали, что прежние крупные скидки им больше недоступны. "Больше не дают. Мне дали только 27% скидки", - написала одна из них.
Еще одна покупательница поделилась похожим опытом: "Очень жаль. В начале августа еще было 68%, а вчера я уже увидела только 35%".
Не обошлось и без скептических комментариев. "Может, проще вообще не покупать в Shein?" - спросила одна из женщин. Другая ей возразила: "Интересно, что плохого в возможности сэкономить?"
Товары из Китая становятся дороже
Сокращение скидок происходит на фоне серьезных изменений в правилах доставки дешевых товаров из интернет-магазинов за пределами Европейского союза. С 1 июля в ЕС отменено действовавшее ранее освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро. Вместо него введен временный таможенный сбор в размере трех евро для товаров низкой стоимости.
Размер платежа зависит от таможенной классификации товаров. Например, пять футболок одной категории означают сбор в три евро, тогда как футболка и шорты будут облагаться уже шестью евро. Европейская комиссия подчеркивает, что обязанность по уплате этого сбора в первую очередь лежит на декларанте товара - продавце или импортере, а не непосредственно на потребителе.
После этого покупатели отмечают не только уменьшение скидок, но и рост цен на сами товары Shein. Ранее в комментариях пользователи рассказывали, что мелочи, которые еще недавно стоили меньше одного евро, теперь обходятся почти в три евро. Другая покупательница заметила, что цены на оставшиеся в корзине товары - воздушные шары, бумажные тарелки и другие мелочи - выросли примерно на два евро за каждую позицию.
Еще в июле Reuters сообщал, что новые правила могут привести к росту цен для покупателей, если интернет-платформы переложат хотя бы часть дополнительных расходов на стоимость товаров. На фоне этих изменений тем, кто привык заказывать в Shein очень дешевые товары и пользоваться крупными промокодами, теперь, вероятно, придется внимательнее смотреть не только на первоначальную цену товара, но и на итоговую сумму в корзине.