После кибератаки и утечки данных политики и президент считают, что руководство CSDD должно уйти
Руководство Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич.
В социальных сетях он написал, что кибератака на информационные системы CSDD и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация CSDD и доверие общества к этому учреждению подорваны.
Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс также заявил, что руководство правления и совета должно взять на себя ответственность и уйти в отставку. "Это скандал", - сказал политик, добавив, что произошедшее является очень серьезным и тревожным инцидентом. Юревицс уверен, что и председатель правления, и председатель совета CSDD должны сами принять решение об отставке. "Оба, и председатель правления, и председатель совета, по моему мнению, должны уйти в отставку и таким образом взять на себя ответственность", - сказал глава фракции "Нового Единства". "Будем честны, это руководство возглавляло это учреждение долго", - добавил политик.
Он отметил, что министр сообщения Рихардс Козловскис ("Новое Единство") уже начал действовать, инициировав расследование произошедшего, и выразил уверенность, что министр и впредь будет действовать в соответствии с законным порядком.
На ответственность руководства CSDD указал и Союз зеленых и крестьян.
Уже сообщалось, что в связи с кибератакой на CSDD Государственная полиция начала уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - "Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных" и "Незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных".
Как известно, в результате кибератаки на CSDD были получены персональные данные 1,2 миллиона человек, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет.