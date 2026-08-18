После кибератаки и утечки данных политики и президент считают, что руководство CSDD должно уйти

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс также заявил, что руководство правления и совета должно взять на себя ответственность и уйти в отставку. "Это скандал", - сказал политик, добавив, что произошедшее является очень серьезным и тревожным инцидентом. Юревицс уверен, что и председатель правления, и председатель совета CSDD должны сами принять решение об отставке. "Оба, и председатель правления, и председатель совета, по моему мнению, должны уйти в отставку и таким образом взять на себя ответственность", - сказал глава фракции "Нового Единства". "Будем честны, это руководство возглавляло это учреждение долго", - добавил политик.