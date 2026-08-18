Разбившийся у берега в Юрмале вертолет подняли из моря
Разбившийся у берегов Юрмалы вертолет подняли из моря и доставили в ангар для дальнейшего изучения. Стало известно, что воздушное судно зарегистрировано в Литве.
Небольшой вертолет, потерпевший аварию в море у Юрмалы, зарегистрирован в Литве. Об этом сообщила следователь морских происшествий Бюро расследования транспортных аварий и инцидентов Сигне Клуса. В момент падения в вертолете Konner K1-S19 находился только пилот. Он не получил травм и после происшествия был спасен.
17 августа воздушное судно подняли из моря и доставили в ангар Бюро расследования транспортных аварий и инцидентов, где его будут детально изучать.
Бюро уже начало расследование авиационного происшествия в целях безопасности. Специалисты соберут и проанализируют информацию, чтобы установить обстоятельства и причины аварии. При этом расследование пока находится на начальной стадии, поэтому специалисты не делают предположений о том, почему вертолет оказался в воде. Информация о результатах расследования будет предоставляться по мере его продвижения.
Авария произошла 15 августа в Рижском заливе возле Юрмалы - небольшой летательный аппарат упал в море в нескольких сотнях метров от берега. Сообщение о происшествии поступило на единый номер экстренной помощи 112 в 13:24. Сотрудники муниципальной полиции спасли одного человека из воды и доставили его на берег на гидроцикле. Спасенного передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.