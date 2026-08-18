Разбившийся у берега в Юрмале вертолет подняли из моря

Бюро уже начало расследование авиационного происшествия в целях безопасности. Специалисты соберут и проанализируют информацию, чтобы установить обстоятельства и причины аварии. При этом расследование пока находится на начальной стадии, поэтому специалисты не делают предположений о том, почему вертолет оказался в воде. Информация о результатах расследования будет предоставляться по мере его продвижения.