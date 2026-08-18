Мэры других городов "завидуют" Риге - власти подвели итоги 825-летия
В этом году Рига широко отмечает свое 825-летие, а 15 августа состоялась кульминация празднования на набережной 11 Ноября и в других местах города. По оценкам организаторов, мероприятия в честь дня рождения Риги посетили около 300 000 рижан и гостей столицы.
"Празднование дня рождения Риги было фантастическим, эмоции и хорошие отзывы я чувствую до сих пор! Поэтому хочу сказать огромное спасибо каждому, кто участвовал в создании праздника. Это огромная работа, которая не делается за один месяц. Праздник планируется весь год, и команда действительно справилась на отлично! Начиная от феномена пирожного Vecrīga и ресторана под открытым небом у Оперы, за что огромное спасибо Рижскому агентству инвестиций и туризма, и заканчивая световым шоу и концертом на набережной 11 Ноября - все было на 10 из 10! На день рождения Риги ко мне также приехали мэры других городов, и, знаете, они все нам завидуют - и празднику, и многим другим вещам, которые есть в нашем городе, но которых нет у них. И мой вывод после этой недели такой: нам нужно больше гордиться тем, что у нас есть, чаще говорить друг другу хорошие вещи, а также ездить по миру, рассказывать о Латвии и Риге и гордиться ими. Праздничные мероприятия будут продолжаться весь август в более крупных и небольших форматах. Ищите события на rigasvasara.lv и встречаемся там", - призвал председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
Световое шоу в честь 825-летия Риги
Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис отметил, что празднование 825-летия Риги готовилось как минимум год. "Рижские праздники действительно удались. Огромное спасибо коллегам из Комиссии по культуре, Управления культуры, Агентства инвестиций и туризма, а также авторам концепции кульминации праздника, режиссерам, продюсерам и участникам. Мне кажется важным, что Рига фактически празднует не один или два дня, а весь месяц. Да, есть выраженная кульминация в одни выходные, но мероприятия проходят весь август, и это дает возможность почувствовать Ригу и ее неповторимую атмосферу очень широкому кругу людей - как жителям всей Латвии, так и иностранным туристам. Наша Рига богата традициями и при этом современна, красива и энергична - это мы доказали и себе, и гостям", - заявил Кирсис.
Во второй половине августа в Риге также запланировано несколько международных событий - Simple Session Street Series 22-23 августа, фестиваль уличного искусства ROW Baltics 22 августа на Саркандаугаве, а также Fantadroms - Рижский международный фестиваль воздушных змеев 29 августа.
825-летие Риги: F-1, дрифт и ралли
В честь 825-летия Риги 15 августа улица Экспорта на два часа превратилась в грандиозную арену автоспорта.
Такие мероприятия привлекают иностранных гостей, повышают международную узнаваемость Риги и укрепляют позиции города как привлекательного европейского туристического и культурного направления.
Праздничные мероприятия проходили на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Узварас, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах.
Программу дня рождения Риги дополнило уникальное автоспортивное шоу Red Bull Showrun. После концерта на Даугаве состоялось музыкальное световое представление, а праздник продолжался до ночи вместе с диджеями.
Общее число уникальных посетителей сайта Rīgas vasara достигло 175 683 человек.
На всех мероприятиях в честь дня рождения Риги была обеспечена доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На набережной 11 Ноября концертную историю "Открой Ригу! Код: 825" также могли полноценно воспринимать посетители с нарушениями слуха.
Праздничный месяц продолжается программами Музыкального парка на эстраде Дзегужкалнс, в парке дворца Ziemeļblāzma, Верманском саду и квартале Калнциема, а также событиями Месяца уличного искусства на Саркандаугаве.
Празднование 825-летия Риги (15.08.2026)
В столице Латвии продолжается празднование 825-летия Риги, в рамках которого проходит множество разнообразных и увлекательных мероприятий.
29 августа запланированы праздник традиционной культуры "Рига создает" в новом центре традиционной культуры и ремесел Īrga на улице Яуниела, 29A, а также Ночь древнего огня на пляже Вакарбулли.