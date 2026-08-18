Мэры других городов "завидуют" Риге - власти подвели итоги 825-летия

"Празднование дня рождения Риги было фантастическим, эмоции и хорошие отзывы я чувствую до сих пор! Поэтому хочу сказать огромное спасибо каждому, кто участвовал в создании праздника. Это огромная работа, которая не делается за один месяц. Праздник планируется весь год, и команда действительно справилась на отлично! Начиная от феномена пирожного Vecrīga и ресторана под открытым небом у Оперы, за что огромное спасибо Рижскому агентству инвестиций и туризма, и заканчивая световым шоу и концертом на набережной 11 Ноября - все было на 10 из 10! На день рождения Риги ко мне также приехали мэры других городов, и, знаете, они все нам завидуют - и празднику, и многим другим вещам, которые есть в нашем городе, но которых нет у них. И мой вывод после этой недели такой: нам нужно больше гордиться тем, что у нас есть, чаще говорить друг другу хорошие вещи, а также ездить по миру, рассказывать о Латвии и Риге и гордиться ими. Праздничные мероприятия будут продолжаться весь август в более крупных и небольших форматах. Ищите события на rigasvasara.lv и встречаемся там", - призвал председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.