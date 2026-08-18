В Латвии обсуждают новый механизм на случай военной угрозы - он затронет частную собственность
Во вторник, 18 августа, Кабинет министров поддержал предложенные Министерством обороны поправки к Закону о национальной безопасности. Они предусматривают, что в случае военной угрозы Национальные вооруженные силы смогут на определенный срок использовать землю, принадлежащую частным лицам, если это необходимо для обороны государства.
"Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в сфере безопасности и недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве Латвии, необходимо внедрить механизм, который позволит быстро размещать системы противовоздушной обороны в любой точке Латвии. Поправки укрепят всеобъемлющую государственную оборону и позволят вооруженным силам максимально быстро реагировать в случае военной угрозы", - заявил министр обороны Райвис Мелнис.
Поправки предусматривают, что в случае военной угрозы командующий Национальными вооруженными силами или уполномоченное им лицо сможет принять решение о временной передаче недвижимости во владение НВС на срок до 14 дней с правом продлить этот период еще на 14 дней.
Решение о передаче имущества во владение НВС будет приниматься только в том случае, если в конкретной ситуации использование этой собственности необходимо для устранения военной угрозы или проведения оборонных мероприятий.
На временно используемой земле или ее части можно будет размещать системы противовоздушной обороны, радары, средства связи, военную технику, а при необходимости и воинские подразделения. Там также можно будет проводить действия, связанные с выполнением оборонных задач.
Поправки предусматривают и механизм компенсации в тех случаях, если в результате действий Национальных вооруженных сил имуществу будет причинен ущерб.
В ходе дальнейшей разработки законопроекта планируется подготовить новые правила Кабинета министров, которые определят порядок возмещения ущерба, передачи и возврата имущества, порядок обжалования решений, а также другие связанные вопросы.
Чтобы поправки вступили в силу, их еще должны рассмотреть и принять в Сейме.