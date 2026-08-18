Билеты по 1,50 евро: Рига готовится к запуску водного общественного транспорта

"Запуская движение судов между Центром, Болдераей и Вецмилгрависом, мы не только предлагаем удобную альтернативу для ежедневных поездок по цене общественного транспорта, но и уменьшаем нагрузку на городские улицы и мосты. Это взаимовыгодное решение - рижане получат более быстрый и приятный способ передвижения, а предприниматели на набережных и в микрорайонах - новый поток клиентов и возможности для бизнеса. Развитая водная инфраструктура сделает Ригу более открытой, зеленой и удобной для передвижения", - заявил Бергхолц.