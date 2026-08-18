Билеты по 1,50 евро: Рига готовится к запуску водного общественного транспорта
В Риге готовятся вернуть регулярный пассажирский водный транспорт. Уже следующей весной между Центром, Вецмилгрависом и Болдераей планируют запустить пилотный маршрут с билетами по 1,50 евро, а на развитие причалов и набережной город выделит почти 1,74 млн евро.
17 августа Комитет по городскому развитию Рижской думы принял несколько важных решений, необходимых для развития инфраструктуры водного транспорта и запуска пилотного проекта пассажирских перевозок по воде. Комитет решил выделить в общей сложности 1 738 500 евро на благоустройство набережной 11 Ноября и ее адаптацию для пассажирских судов, разработку строительного проекта плавучих причалов, создание причала на Булльупе в Болдерае и реализацию пилотного проекта с привлечением оператора пассажирских перевозок. Планируется, что суда начнут курсировать весной следующего года.
Председатель Комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхолц отметил, что возрождение водного транспорта в Риге станет долгожданным шагом, который принесет пользу как жителям, так и городским предпринимателям.
"Запуская движение судов между Центром, Болдераей и Вецмилгрависом, мы не только предлагаем удобную альтернативу для ежедневных поездок по цене общественного транспорта, но и уменьшаем нагрузку на городские улицы и мосты. Это взаимовыгодное решение - рижане получат более быстрый и приятный способ передвижения, а предприниматели на набережных и в микрорайонах - новый поток клиентов и возможности для бизнеса. Развитая водная инфраструктура сделает Ригу более открытой, зеленой и удобной для передвижения", - заявил Бергхолц.
Рига планирует запустить пилотный проект пассажирского водного транспорта по маршруту Центр - Вецмилгравис - Болдерая. Его намерены реализовать в теплый сезон 2027 года в течение пяти месяцев.
Цель пилотного проекта - собрать данные о спросе на пассажирские перевозки по маршруту Болдерая - Вецмилгравис, чтобы затем оценить соотношение спроса и расходов самоуправления и решить, стоит ли продолжать и развивать сеть пассажирского водного транспорта.
Предполагается, что одна поездка на судне будет стоить 1,50 евро - столько же, сколько поездка на общественном транспорте. В дальнейшем может быть введен единый временной билет с другими видами общественного транспорта и аналогичная система льгот. Одновременно Рижское самоуправление продолжает готовить необходимую инфраструктуру.
В Болдерае и Вецмилгрависе для пилотного проекта планируется использовать уже существующую инфраструктуру, проведя минимальные улучшения. В Вецмилгрависе предполагается использовать причал на улице Мелдру, ремонт которого уже начался.
В Болдерае причал планируется оборудовать на Булльупе возле моста на Даугавгриву, поэтому водным транспортом смогут пользоваться и жители этого района. Здесь уже есть пешеходный доступ и велодорожка, но еще необходимо создать инфраструктуру для швартовки судов и благоустроить территорию для удобства и безопасности пассажиров.
На причале на Булльупе планируется провести техническое обследование укрепления берега и измерить глубину воды, демонтировать перила, установить швартовочные тумбы и отбойники, восстановить существующие габионы, благоустроить территорию, установить камеры видеонаблюдения, оборудование для безопасности и спасения, информационный стенд с маршрутом и расписанием, а также указатели.
В центре Риги пассажирский причал создадут на набережной 11 Ноября на участке между Каменным и Железнодорожным мостами, где уже сейчас расположены несколько причалов прогулочных судов.
Чтобы улучшить внешний вид общественного пространства набережной и полноценно адаптировать ее как для пассажирских маршрутов, так и для прогулочных судов, планируется обновить покрытие пешеходных тротуаров, благоустройство и необходимые инженерные коммуникации. Это также позволит расширить возможности для проведения мероприятий и коммерческой деятельности в зоне променада.
Работы планируется завершить к теплому сезону следующего года.
Проект включает подготовку и согласование технической документации, обновление покрытия тротуаров на набережной и бордюров на участке от Вантового до Каменного моста, восстановление систем отвода дождевой воды, освещения на существующих опорах, перил, гранитных опор и лестниц, создание новых насаждений и элементов благоустройства. Также планируется создать инфраструктуру электроснабжения для торговых киосков и новых причалов, демонтировать часть перил у существующих причалов прогулочных судов для обеспечения доступности и установить необходимое оборудование безопасности.
Одновременно Департамент внешнего пространства и мобильности уже в этом году планирует построить новую велодорожку на набережной 11 Ноября и в рамках этого проекта обновить покрытие променада на участке от Каменного до Железнодорожного моста. Также планируется создать новый регулируемый пешеходный переход на перекрестке улиц Экспорта и Муйтас, чтобы улучшить доступ пешеходов к набережной. Оба проекта должны сформировать единый визуальный облик набережной 11 Ноября.
Чтобы в дальнейшем расширить возможности использования акватории Даугавы и сделать этот участок набережной более оживленным, планируется разработать строительный проект плавучих причалов и их соединения с берегом.
У новых причалов смогут останавливаться различные виды судов - прогулочные кораблики, частные лодки, водные такси и пассажирские суда общественного транспорта. Это также создаст возможности для появления новых услуг.
В рамках разработки проекта будет рассчитан необходимый объем финансирования для строительства плавучих причалов.
Строительные работы по созданию причалов будет проводить Департамент внешнего пространства и мобильности. Финансирование предусмотрено из инфраструктурного фонда Рижского самоуправления.