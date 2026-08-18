Сняли проклятие и деньги: жительницы Латвии перевели "гадалкам" 157 000 евро

В одном из случаев женщина не только переводила деньги на банковские счета, но и выполняла инструкции мошенников по передаче наличных. Она положила деньги в пакомат, после чего их забрал курьер. Однако обещанные магические ритуалы результата не дали. Когда женщины поняли, что их обманули, они попытались снова связаться с "гадалками", но мошенницы больше не отвечали.