Сняли проклятие и деньги: жительницы Латвии перевели "гадалкам" 157 000 евро
Сотрудники Государственной полиции расследуют два случая мошенничества, в которых жительницы Латвии, пытаясь получить помощь у "гадалок", лишились в общей сложности 157 000 евро.
В обоих случаях женщины нашли рекламу услуг гадалок в Facebook. Одна из мошенниц предлагала психологическую помощь и ритуал для снятия "проклятия". Другая обещала провести магический ритуал и помочь наладить личную жизнь.
Женщины продолжительное время общались с мошенницами и постепенно передавали им значительные суммы денег. Одна потерпевшая лишилась 118 000 евро, другая - 39 000 евро.
В одном из случаев женщина не только переводила деньги на банковские счета, но и выполняла инструкции мошенников по передаче наличных. Она положила деньги в пакомат, после чего их забрал курьер. Однако обещанные магические ритуалы результата не дали. Когда женщины поняли, что их обманули, они попытались снова связаться с "гадалками", но мошенницы больше не отвечали.
По обоим фактам полиция начала уголовные процессы.
В Государственной полиции отмечают, что это не единственные случаи, когда жители Латвии теряют деньги, поверив мошенникам, которые предлагают эзотерические услуги. Правоохранители призывают тщательно оценивать подобные предложения. Мошенники могут использовать желание человека решить личные или другие проблемы, предлагая якобы простой способ получить помощь. После этого стоимость "консультаций", ритуалов и дополнительных услуг может постоянно расти, предупреждают в полиции.