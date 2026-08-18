Что не так с полицией в Латвии? Лишь половина латвийцев доверяет тем, кто должен их защищать
В Латвии полиции доверяют лишь 55% жителей - заметно меньше, чем в Эстонии и Литве. Эксперт считает особенно тревожным, что даже жертвы домашнего насилия редко обращаются за помощью.
На проблему в эфире TV24 обратил внимание доцент факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Артур Покшанс, сравнивший данные разных исследований. По словам эксперта, последние доступные данные Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) за 2024 год показывают, что полиции в Латвии доверяют только 55% жителей. Остальные 45% либо не доверяют полиции, либо не выражают доверия к ней.
"Если мы сравним данные с Эстонией и Литвой, то увидим, что в Латвии доверие к полиции ниже. В том же исследовании OECD у Эстонии - 74%. В отдельном исследовании Литвы несколько лет назад - 72%. А у нас только 55%", - сказал Покшанс.
По его оценке, такой показатель нельзя считать хорошим. При этом вопрос доверия к полиции становится особенно важным, когда речь идет о людях, которые непосредственно сталкиваются с преступлениями или насилием.
Покшанс сослался на опубликованное в этом году исследование системы предотвращения насилия. Согласно приведенным им данным, среди людей, которые столкнулись с насилием в семье, в Государственную полицию обращались только 11%. В муниципальную полицию обращались еще реже - всего 9%.
"Те, кто действительно сталкивается с такими случаями, кто действительно имеет опыт подобных ситуаций, не обращаются в полицию", - отметил эксперт.
По мнению Покшанса, эти цифры свидетельствуют о более глубокой проблеме, которую необходимо изучать. "Полиция - это не то, что все общество считает надежным. И здесь возникает большой вопрос - почему? У нас не было большого исследования на эту тему, у нас не было масштабной оценки", - подчеркнул он.