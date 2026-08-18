Что не так с полицией в Латвии? Лишь половина латвийцев доверяет тем, кто должен их защищать

По мнению Покшанса, эти цифры свидетельствуют о более глубокой проблеме, которую необходимо изучать. "Полиция - это не то, что все общество считает надежным. И здесь возникает большой вопрос - почему? У нас не было большого исследования на эту тему, у нас не было масштабной оценки", - подчеркнул он.