ИИ начинает решать за людей: латвийский эксперт предупредила о реальных рисках

Риски, связанные с искусственным интеллектом, уже нельзя считать исключительно теоретическими. Об этом в эфире передачи "Uz līnijas" на TV24 заявила руководитель Латвийского центра искусственного интеллекта Гуна Пуце, подчеркнув, что особенно осторожно следует внедрять технологии в тех сферах, где они начинают влиять на жизнь людей и принимать решения вместо них.