ИИ начинает решать за людей: латвийский эксперт предупредила о реальных рисках
Искусственный интеллект все чаще берет на себя задачи, которые раньше выполняли люди. Но чем больше решений ему доверяют, тем выше риск ошибок и последствий, которые человек уже не сможет вовремя исправить.
Риски, связанные с искусственным интеллектом, уже нельзя считать исключительно теоретическими. Об этом в эфире передачи "Uz līnijas" на TV24 заявила руководитель Латвийского центра искусственного интеллекта Гуна Пуце, подчеркнув, что особенно осторожно следует внедрять технологии в тех сферах, где они начинают влиять на жизнь людей и принимать решения вместо них.
Отвечая на вопрос ведущей, может ли искусственный интеллект стать опасным, если люди будут доверять ему слишком много решений, Пуце ответила однозначно: "Конечно, риски существуют".
По ее словам, именно наличие реальных рисков стало одной из причин, по которой Европейский союз выбрал сравнительно строгий подход к регулированию искусственного интеллекта. В Латвийском центре искусственного интеллекта, добавила эксперт, также уделяют внимание безопасному и ответственному использованию технологий и снижению связанных с ними рисков.
Главная проблема, по мнению Пуце, возникает тогда, когда искусственный интеллект начинают массово внедрять без достаточной оценки возможных последствий. Чем больше задач передают технологии, тем важнее понимать, насколько надежно она работает и в каких ситуациях окончательное решение обязательно должен принимать человек.
"То, что и сейчас подтверждают исследования: если мы неосознанно, массово и не думая внедряем эти решения, то они могут причинить вред, поэтому к этому нужно подходить разумно", - подчеркнула Пуце.
Ранее сообщалось, что в Сан-Франциско ИИ, управляющий магазином, принял решение уволить работника, который систематически опаздывал. Этот случай называют первым известным примером, когда большая языковая модель, выступавшая непосредственным руководителем человека, приняла решение о его увольнении.