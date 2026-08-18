Киберинцидент в CSDD оказался серьезнее, чем сообщалось ранее - премьер требует действий

"Два серьезных киберинцидента - в LVM и CSDD - за столь короткое время являются достаточно ясным сигналом, что мы не можем каждый отдельный случай просто "потушить" и жить дальше. Необходимы немедленные и конкретные действия. Мы больше не говорим только об ошибках систем. Системы не принимают решения. Их принимают конкретные люди, прямая ответственность которых - безопасность данных всех нас", - подчеркнул премьер-министр.