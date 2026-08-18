Киберинцидент в CSDD оказался серьезнее, чем сообщалось ранее - премьер требует действий
После заслушивания докладов CERT.LV и Бюро по защите Конституции (SAB) о киберинциденте в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) премьер-министр Андрис Кулбергс поручил министру сообщения как держателю долей капитала CSDD оценить ответственность руководства учреждения за произошедшее. Глава правительства также дал ряд поручений, чтобы после киберинцидентов в CSDD и Latvijas valsts meži незамедлительно оценить и усилить защиту критической инфраструктуры страны.
После информации, представленной на внеочередном заседании Кабинета министров, премьер-министр пришел к выводу, что обстоятельства киберинцидента в CSDD намного серьезнее, чем это до сих пор пытались представить публично.
"Признаю, меня неприятно удивляет своего рода IT-инфантилизм в сфере безопасности, который царит в отдельных надзорных учреждениях и государственных компаниях", - заявил Андрис Кулбергс.
Необходимо оценить ответственность руководства CSDD
"Два серьезных киберинцидента - в LVM и CSDD - за столь короткое время являются достаточно ясным сигналом, что мы не можем каждый отдельный случай просто "потушить" и жить дальше. Необходимы немедленные и конкретные действия. Мы больше не говорим только об ошибках систем. Системы не принимают решения. Их принимают конкретные люди, прямая ответственность которых - безопасность данных всех нас", - подчеркнул премьер-министр.
Кулбергс поручил министру сообщения как держателю долей капитала CSDD оценить действия и ответственность совета и правления CSDD в вопросах управления кибербезопасностью, внедрения необходимых требований безопасности и действий после инцидента.
Министерству сообщения также поручено незамедлительно обеспечить внедрение недостающих политик IT-безопасности и выполнение требований безопасности информационно-коммуникационных технологий, установленных законом и правилами Кабинета министров.
Премьер-министр особенно критично оценил обмен информацией после инцидента и то, сколько времени потребовалось, чтобы сведения о произошедшем дошли до лиц, принимающих решения.
"Сейчас информация о серьезной угрозе застревает внутри учреждений и до людей, которым необходимо принимать решения, доходит с существенным опозданием. Первой реакцией должно быть ограничение угрозы, защита людей и открытое информирование о произошедшем", - считает Кулбергс.
Центру кризисного управления Государственной канцелярии совместно с CERT.LV поручено создать рабочую группу по устранению последствий киберинцидента в CSDD. Руководителем группы назначен глава Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле.
Задачей рабочей группы станет координация устранения последствий инцидента, подготовка плана действий и обеспечение единой коммуникации с населением.
Ответственное учреждение также должно установить клиентов CSDD, чьи данные могли быть затронуты.
"Человек не должен сам гадать, попали ли его данные в чужие руки. Если персональные данные, находящиеся в распоряжении государства, оказались под угрозой, человек должен получить четкую информацию о возможных рисках и о том, что делать, чтобы себя защитить", - заявил премьер-министр.
Критическую инфраструктуру проверят на готовность к кибератакам
CERT.LV и SAB поручено определить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы датчиков раннего предупреждения CERT.LV.
Министерству обороны поручено подготовить изменения в правила Кабинета министров №397 Минимальные требования к кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT.LV в критически важных системах стало обязательным.
Всем министерствам также поручено провести аудит IT-систем подведомственных учреждений и государственных компаний с проведением тестов на проникновение. Повторные тесты необходимо провести, если предыдущие выполнялись более шести месяцев назад.
Премьер-министр также поручил подготовить решение, которое обеспечит регулярное проведение тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем.
Министерство обороны должно обеспечить полноценную работу Национального центра кибербезопасности 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Одновременно Министерству образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их количество на учебных программах в сфере кибербезопасности.
Государственной инспекции данных поручат до 31 августа 2026 года предоставить Центру кризисного управления Государственной канцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента CSDD, его возможном влиянии на права и свободы людей, а также о необходимых мерах в сфере защиты персональных данных.
До 31 августа Национальный центр кибербезопасности Министерства обороны и SAB также должны представить премьер-министру оценку того, насколько управление киберрисками и меры кибербезопасности CSDD соответствовали требованиям нормативных актов, а также предложения по необходимым улучшениям.
Премьер-министр потребовал как можно быстрее завершить оценку последствий и ответственности за киберинцидент в Latvijas valsts meži (LVM).
Министерству земледелия как держателю долей капитала LVM поручено оценить ответственность совета и правления компании за произошедший киберинцидент и привлечь соответствующих должностных лиц к ответственности. "Мы не можем ждать третьего серьезного инцидента. Сейчас в буквальном смысле речь идет о безопасности государства. Бездействие и безответственность терпеть не будут", - подчеркнул премьер-министр.