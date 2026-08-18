В результате кибератаки на CSDD были похищены данные более миллиона латвийцев
В результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) выяснилось, что злоумышленник получил доступ к данным из платежных квитанций начиная с 2008 года. Инцидент затронул данные 1,2 миллиона физических лиц и 200 тысяч юридических лиц, а CERT.LV предупреждает, что эта информация может использоваться для гораздо более убедительных мошеннических сообщений и звонков.
Премьер-министр Андрис Кулбергс в разговоре с журналистами не исключил, что кибератака на Латвию могла быть осуществлена другой страной, поскольку конкретный злоумышленник на данный момент еще не установлен.
Какие данные попали в руки злоумышленника
Затронуты следующие категории данных:
- персональный код или регистрационный номер предприятия;
- имя и фамилия или название предприятия;
- сумма платежа;
- дата совершения платежа;
- государственный регистрационный номер транспортного средства;
- адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например адрес, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства.
CSDD и CERT.LV предупреждают о возможных рисках мошенничества и призывают жителей быть особенно осторожными при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы поступают от имени CSDD или других учреждений.
Жителям рекомендуют обращать внимание не только на содержание таких сообщений, но и на качество языка и правописания, особенно на написание имен, адресов и других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Актуальную информацию о коммуникации CSDD рекомендуется самостоятельно проверять на e.csdd.lv или в мобильном приложении CSDD.
"Дополнительно CSDD сообщает, что в результате кибератаки контактная информация клиентов CSDD - номера телефонов и адреса электронной почты - не была затронута. Кроме того, полученная злоумышленником информация об адресах не во всех случаях является полной. CSDD продолжает расследование кибератаки. Мы ограничили возможность неавторизованных пользователей получать информацию о транспортном средстве по его государственному регистрационному номеру, включая сведения о марке и модели. Также мы продолжаем сотрудничать с компетентными учреждениями и предоставляем всю имеющуюся у CSDD информацию для установления личности организатора кибератаки. В минувшие выходные CSDD также столкнулась с целенаправленной кибератакой, однако благодаря принятым мерам безопасности она была заблокирована", - сообщил руководитель IT-департамента CSDD Марис Пуриньш.
CSDD проинформировала Государственную инспекцию данных о кибератаке и сохранила всю имеющуюся информацию, чтобы передать ее инспекции для всесторонней оценки обстоятельств произошедшего.
Повседневная работа CSDD не нарушена. Учреждение продолжает предоставлять все услуги как очно, так и дистанционно через e-CSDD.
Каждый человек имеет право узнать, были ли его персональные данные затронуты в результате кибератаки, а также какие именно категории данных оказались скомпрометированы. Для этого можно обратиться в CSDD с соответствующим запросом. Порядок подачи такого запроса указан в Политике конфиденциальности, опубликованной на сайте CSDD.
Если персональные данные человека были затронуты, в соответствии с Общим регламентом по защите данных он имеет право обратиться с жалобой в Государственную инспекцию данных по адресу Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050.
По дополнительным вопросам можно обращаться к специалисту CSDD по защите данных физических лиц Улдису Сиполсу по телефону +371 67025736 в рабочее время или по электронной почте datu.specialists@csdd.gov.lv.
Главные риски и что делать жителям
"По оценке CERT.LV, главная угроза, связанная с утекшими данными, заключается в возможности использовать их в дальнейших кампаниях социальной инженерии и мошенничества. Если у мошенников есть имя человека, персональный код, номер автомобиля, адрес или информация о ранее совершенном платеже, это позволяет создавать значительно более убедительные и персонализированные мошеннические SMS, электронные письма или телефонные звонки", - объясняет заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс.
Особое внимание следует обратить на персональный код. Он может использоваться как идентификатор пользователя при авторизации через Smart-ID и eParaksts mobile в различных цифровых сервисах, включая Latvija.gov.lv, e.csdd.lv, E-veselība и EDS.
Сам по себе персональный код не дает доступа к этим сервисам. Однако мошенники могут инициировать попытку авторизации, после чего пользователь по невнимательности сам подтвердит начатую злоумышленниками операцию. Поэтому, если на смартфоне появляется запрос Smart-ID или eParaksts mobile на подтверждение авторизации, которую вы сами не начинали, ни в коем случае не подтверждайте его.
Особенно осторожными следует быть и при получении звонков, SMS или электронных писем, в которых используются ваши персональные данные или сведения об автомобиле. То, что мошенник знает ваше имя, персональный код, адрес или номер автомобиля, еще не означает, что сообщение или звонок являются настоящими.
Важно помнить, что банки и государственные учреждения никогда не будут просить клиентов сообщить данные доступа к интернет-банку, PIN-коды, пароли или другие данные для авторизации, а также вводить их по присланной ссылке.
Если возникают сомнения, информацию следует проверить самостоятельно - вручную открыть официальный сайт или приложение соответствующего сервиса и войти в свой профиль, например e-CSDD, EDS или Latvija.gov.lv.
Для авторизации нельзя использовать ссылки, полученные в подозрительных SMS или электронных письмах. Проверить информацию можно и самостоятельно, позвонив по официальному номеру учреждения, указанному на его сайте.
CSDD также приводит примеры ранее выявленных мошеннических сообщений, отправленных от ее имени. До сих пор они в основном носили общий характер, однако с использованием утекших данных мошенники могут сделать их значительно более убедительными и персонализированными - например, указать имя и фамилию человека, его персональный код или конкретный регистрационный номер автомобиля.
Что важно знать пользователям eParaksts mobile
Номер пользователя - это идентификационный номер, который используется в приложениях eParaksts mobile и eID Scan. Им может быть персональный код или комбинация из семи случайно сгенерированных цифр.
С апреля 2022 года для новых пользователей eParaksts в качестве номера пользователя по умолчанию используется персональный код.
Поскольку среди данных, затронутых инцидентом CSDD, есть и персональные коды, пользователям eParaksts mobile рекомендуется проверить свой номер пользователя. Если им является персональный код, стоит рассмотреть возможность заменить его на комбинацию из семи случайно сгенерированных цифр.
Посмотреть номер пользователя можно в приложении eParaksts mobile или в разделе Produkti профиля на eParaksts.lv. Изменить его можно, авторизовавшись на eParaksts.lv с помощью eParaksts mobile или eID-карты и выбрав Mainīt lietotāja numuru.
Для дополнительной защиты от мошенничества при подтверждении электронной идентичности используется трехзначный код безопасности. Он помогает предотвратить ситуации, когда мошенники, зная или угадав номер пользователя, пытаются заставить человека по невнимательности подтвердить электронную идентификацию на своем телефоне.
Продолжить авторизацию в новом браузере может только сам пользователь, получив трехзначный код в приложении eParaksts mobile и введя его в браузере.
Если вы получили запрос на подтверждение электронной идентичности, который сами не инициировали, не подтверждайте его.
CERT.LV передала CSDD и правоохранительным органам техническую информацию, полученную в ходе анализа инцидента.