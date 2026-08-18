В результате кибератаки на CSDD были похищены данные более миллиона латвийцев

"Дополнительно CSDD сообщает, что в результате кибератаки контактная информация клиентов CSDD - номера телефонов и адреса электронной почты - не была затронута. Кроме того, полученная злоумышленником информация об адресах не во всех случаях является полной. CSDD продолжает расследование кибератаки. Мы ограничили возможность неавторизованных пользователей получать информацию о транспортном средстве по его государственному регистрационному номеру, включая сведения о марке и модели. Также мы продолжаем сотрудничать с компетентными учреждениями и предоставляем всю имеющуюся у CSDD информацию для установления личности организатора кибератаки. В минувшие выходные CSDD также столкнулась с целенаправленной кибератакой, однако благодаря принятым мерам безопасности она была заблокирована", - сообщил руководитель IT-департамента CSDD Марис Пуриньш.