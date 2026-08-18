Женщина утверждает, что обычный поход в туалет на круизном лайнере изменил ее жизнь

Согласно иску, после происшествия у нее появились проблемы с памятью и концентрацией внимания, сложности с подбором слов, тревожность и симптомы посттравматического стресса. Карпентер также утверждает, что стала бояться водить автомобиль, потеряла прежнюю уверенность в себе и теперь менее самостоятельна в повседневной жизни.