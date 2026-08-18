Женщина утверждает, что обычный поход в туалет на круизном лайнере изменил ее жизнь
Жительница Техаса Лиэнн Карпентер отправилась в круиз на лайнере Harmony of the Seas и собиралась провести обычный вечер за просмотром театрального шоу. Однако перед представлением она зашла в туалет, где, по ее словам, на нее неожиданно обрушилась панель со стены. Теперь женщина утверждает, что тот эпизод привел к серьезной травме мозга и позвоночника и полностью изменил ее жизнь.
Инцидент, ставший основанием для судебного разбирательства, произошел 15 мая 2025 года на борту круизного лайнера Royal Caribbean Harmony of the Seas. Согласно иску, Карпентер находилась в туалете перед тем, как отправиться на театральное представление.
Женщина утверждает, что расположенная за унитазом стеновая или техническая панель внезапно отсоединилась и упала на нее. Панель якобы ударила пассажирку по голове, после чего она упала на пол.
В иске говорится, что после удара Карпентер частично потеряла ориентацию и практически не помнила обстоятельств произошедшего. На инвалидной коляске ее доставили в медицинский центр на борту судна, где женщину осмотрели и оказали ей первую помощь.
Однако на этом обследование не закончилось. Судовой врач рекомендовал пассажирке обратиться за дополнительной медицинской помощью в больницу на мексиканском острове Косумель. Там ей, среди прочего, сделали компьютерную томографию головы.
По утверждению Карпентер, впоследствии у нее диагностировали черепно-мозговую травму и связанные с ней продолжительные когнитивные и психологические последствия. Женщина также заявляет о травмах шеи и позвоночника.
Согласно иску, после происшествия у нее появились проблемы с памятью и концентрацией внимания, сложности с подбором слов, тревожность и симптомы посттравматического стресса. Карпентер также утверждает, что стала бояться водить автомобиль, потеряла прежнюю уверенность в себе и теперь менее самостоятельна в повседневной жизни.
Спустя больше года после происшествия женщина решила обратиться в суд. 11 августа 2026 года она подала федеральный иск против Royal Caribbean Cruises в Южном округе Флориды. Судебная база подтверждает регистрацию дела Carpenter v. Royal Caribbean Cruises Ltd. именно в эту дату.
Карпентер обвиняет круизную компанию в халатности. В иске указаны три соответствующих пункта, а женщина требует суда присяжных и компенсацию в размере более 75 000 долларов.
Адвокат женщины Спенсер Аронфельд заявил People, что его клиентке потребовалась экстренная медицинская помощь и что последствия полученной травмы, по их утверждению, продолжают влиять на ее жизнь. По словам юриста, одна из целей разбирательства - выяснить, почему панель вообще смогла отсоединиться и упасть на пассажира.
При этом изложенные обстоятельства пока являются версией Карпентер и ее представителей, содержащейся в судебном иске. Суд еще не устанавливал ответственность Royal Caribbean.