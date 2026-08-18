Эти роды она точно не забудет - между схватками женщина смотрела салют Disney World
Жительница Флориды Жаклин Скелтон пережила роды, которые сложно было бы спланировать специально. Пока у нее начинались схватки, прямо из окна больничной палаты был виден вечерний салют над Magic Kingdom в Disney World. Необычный момент женщина позже показала в соцсетях, и видео стало вирусным.
Это произошло еще в декабре 2025 года, когда Жаклин приехала рожать второго ребенка в больницу AdventHealth Celebration во Флориде. Медицинский центр расположен недалеко от Disney World, и из некоторых палат действительно открывается вид на вечерние фейерверки парка.
Жаклин называет себя большой поклонницей Disney, поэтому совпадение оказалось для нее особенно символичным. Когда начались схватки, она вместе с мужем около 20 минут наблюдала из окна за салютом над Magic Kingdom.
Позже женщина смонтировала видео из кадров салюта, больничной палаты и первых снимков с новорожденным сыном. Ролик она опубликовала в Instagram, где рассказала, что никогда не забудет вид на фейерверки между схватками.
Вскоре на свет появился мальчик, которого родители назвали Боуэн Эверетт Скелтон. Его имя никак не связано с Disney, зато старшую дочь пары зовут Брайар Роуз - это имя отсылает к Спящей красавице.
По словам Жаклин, любовь к Disney постепенно стала заметной частью жизни всей семьи. Именно поэтому роды с видом на салют она восприняла как один из тех необычных моментов, которые невозможно было заранее организовать.
Причем специально выбрать палату с таким видом будущие родители не могут. Представитель AdventHealth рассказал, что из нескольких палат действительно видны фейерверки Magic Kingdom, однако забронировать конкретную комнату заранее пациентам не разрешают.