Рижский тоннель изменился до неузнаваемости - внутри устроили первый подземный рейв
В минувшие выходные, 15 августа, в центре Риги прошел необычный эксперимент в сфере молодежной культуры и городской среды "Свет в конце тоннеля". Пешеходный тоннель между автовокзалом и Старой Ригой на одну ночь превратился в первый в Риге подземный рейв и арт-пространство, собрав полностью распроданную аудиторию и показав альтернативный потенциал привычной городской инфраструктуры.
Это не первый случай, когда творческая платформа Bourzma выбирает для культурных мероприятий необычные и функционально сложные городские локации. Ранее организаторы собирали сотни молодых людей в таких местах, как Художественный музей RĪGAS BIRŽA и исторический павильон Видземского рынка. На этот раз площадкой для трансформации стал пешеходный тоннель, соединяющий автовокзал и Старую Ригу.
Программа мероприятия объединила устойчивую моду, хип-хоп и клубную культуру. В течение вечера работала станция Bourzma по переделке одежды в формате upcycling, а визуальную атмосферу тоннеля дополнила крупноформатная работа граффити-художника Killa Rary, созданная специально для этого события.
С 20:00 подземное пространство заполнила музыка проекта Bourzma mic vol.7. На сцене выступили известные представители латвийского хип-хопа ansis, ods, Silraq и Pre’set.
Кульминацией вечера стал полноценный электронный рейв. До поздней ночи в тоннеле играли диджеи Leone, Fulminare, SairaM, Trashy Trax и Taiga.
Организаторы называют мероприятие беспрецедентным экспериментом, который полностью удался и, по их мнению, показал, что рейв-культура может гармонично сосуществовать с организованной городской средой.
О большом интересе говорит и посещаемость. Предварительная регистрация закрылась вскоре после открытия, попасть на мероприятие на месте могли лишь ограниченное число людей. Всего за вечер тоннель посетили почти тысяча человек.
Технический план и меры безопасности были заранее согласованы с ответственными городскими учреждениями. По словам организаторов, это позволило обеспечить общественный порядок и безопасное движение посетителей.
"Это был смелый шаг и своего рода вызов привычному восприятию города, однако результат и реакция посетителей показали, что эксперимент на сто процентов удался. Мы хотели доказать, что стены тоннеля могут стать качественным пространством для рейва и искусства, где встречаются устойчивая мода, местная музыка и уважение к окружающей среде. Скорость, с которой разобрали билеты, показывает, что рижская молодежь готова к новым форматам", - отметил соавтор мероприятия и руководитель Bourzma Патрик Кирклис.
Мероприятие организовала платформа устойчивой моды Bourzma, которая проводит культурные события для молодежной аудитории, делая акцент на повторном использовании одежды, поддержке местных художников и новом взгляде на городское пространство.