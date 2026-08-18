Рижский тоннель изменился до неузнаваемости - внутри устроили первый подземный рейв

"Это был смелый шаг и своего рода вызов привычному восприятию города, однако результат и реакция посетителей показали, что эксперимент на сто процентов удался. Мы хотели доказать, что стены тоннеля могут стать качественным пространством для рейва и искусства, где встречаются устойчивая мода, местная музыка и уважение к окружающей среде. Скорость, с которой разобрали билеты, показывает, что рижская молодежь готова к новым форматам", - отметил соавтор мероприятия и руководитель Bourzma Патрик Кирклис.