Почти половина врачей Латвии старше 55 лет: стране грозит дефицит медиков
Латвийская медицина может столкнуться с серьезным дефицитом врачей уже в ближайшие десять лет. Почти половине работающих медиков исполнилось 55 лет, а проблемы с финансированием региональных больниц мешают привлекать молодых специалистов.
Согласно данным Eurostat, почти половина работающих врачей в стране - 46,5% - уже достигла возраста 55 лет. Это означает, что значительная часть специалистов находится в предпенсионном или пенсионном возрасте. По этому показателю Латвия занимает второе место в Европейском союзе - хуже ситуация только в Болгарии.
При этом доля молодых врачей в Латвии составляет 22%, что немного выше среднего показателя по ЕС. Однако этого может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать будущий уход старшего поколения специалистов.
В Министерстве здравоохранения признают проблему и указывают на меры, которые предпринимаются для привлечения молодых специалистов. В частности, в следующем учебном году планируется увеличить до 300 количество финансируемых государством мест в медицинской резидентуре. Это будет крупнейшее количество таких мест за всю историю.
Однако в Латвийской ассоциации молодых врачей считают, что отдельных мер недостаточно. "Ситуация замечена и понята, но, если говорить о мерах, не хватает преемственности, взаимосвязи и взгляда на общую картину", - заявил глава ассоциации Рудольф Вилде.
Молодые врачи не хотят ехать в регионы
Одной из главных проблем остается система государственных квот на медицинские услуги. Особенно остро это ощущается в региональных больницах.
Ограниченное количество финансируемых государством услуг не только сокращает возможности пациентов получить медицинскую помощь, но и мешает больницам привлекать молодых врачей. Если учреждение не может обеспечить специалисту полноценную нагрузку, выпускник резидентуры может предпочесть работу в Риге или другом крупном городе.
В Бауской больнице говорят, что уже несколько лет пытаются доказать Национальной службе здравоохранения необходимость увеличить выделенную учреждению квоту. Однако пока безрезультатно. "Ответ Национальной службы здравоохранения - у вас такая квота, какая есть. Финансирование здравоохранения ограничено, и дополнительных средств взять неоткуда", - рассказала член правления Бауской больницы Маргарита Эпермане.
По словам Вилде, молодого специалиста также может отпугнуть неопределенность с будущим региональной больницы. Врач после нескольких лет обучения хочет понимать, сможет ли он продолжать работать по специальности на полную ставку и будет ли у больницы достаточно финансирования для лечения его пациентов.
"Молодому врачу должно быть ясно: если после резидентуры я готов продолжить работу в больнице и регионе, то могу рассчитывать, что в течение следующих пяти лет в моей области у меня будет работа на полную ставку и будут оплачены обследования, которые понадобятся моим пациентам", - отметил Вилде.
Без увеличения бюджета кризиса не избежать
Руководство Бауской больницы считает, что предотвратить будущий кризис можно только за счет непопулярных решений и пересмотра объема медицинской помощи, оплачиваемой государством. По словам Эпермане, нынешний объем услуг невозможно обеспечить без увеличения финансирования здравоохранения.
Проблема усугубляется демографическими изменениями. В ближайшие годы население Латвии, вероятно, продолжит сокращаться, однако потребность в медицинской помощи будет расти. Причина в том, что люди живут дольше, а с возрастом увеличивается распространенность хронических заболеваний. В результате стране одновременно придется справляться с уменьшением числа врачей и ростом потребности населения в медицинских услугах.
Таким образом, увеличение числа мест в резидентуре может стать лишь одной частью решения. Чтобы избежать врачебного кризиса, Латвии необходимо одновременно обеспечить молодым специалистам рабочие места, особенно в регионах, гарантировать больницам достаточное финансирование и решить проблему старения медицинских кадров.