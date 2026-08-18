Почти половина врачей Латвии старше 55 лет: стране грозит дефицит медиков

"Молодому врачу должно быть ясно: если после резидентуры я готов продолжить работу в больнице и регионе, то могу рассчитывать, что в течение следующих пяти лет в моей области у меня будет работа на полную ставку и будут оплачены обследования, которые понадобятся моим пациентам", - отметил Вилде.