На набережной 11 Ноября на полтора месяца ограничат движение - причина в новой велодорожке
В центре Риги начинаются новые ограничения из-за строительства велодорожки. С 20 августа на набережной 11 Ноября изменится движение транспорта и пешеходов, а работы на одном из участков продлятся до конца сентября.
В связи со строительством велодорожки с 20 августа по 30 сентября будет ограничено движение транспорта и пешеходов на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста в направлении Железнодорожного моста.
Она станет частью общего веломаршрута "Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини", протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект реализуют в два этапа.
Строительство велодорожки на набережной 11 Ноября начнется с участка от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь обустроят отдельную велодорожку, изолированную от автомобильного и пешеходного движения, а также обновят инфраструктуру для пешеходов.
На участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют с помощью новых решений по организации движения и дорожной разметки.
После реализации проекта планируется обеспечить непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня.