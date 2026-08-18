В Риге бывший магазин Sky сменит вывеску - стало известно, что появится на его месте

Разрешение KP требуется для сделок по объединению компаний, которые соответствуют критериям, установленным Законом о конкуренции. Такой контроль необходим для того, чтобы концентрация бизнеса не ограничивала выбор потребителей и не приводила в долгосрочной перспективе к неконкурентоспособным ценам на товары и услуги.