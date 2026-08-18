В Риге бывший магазин Sky сменит вывеску - стало известно, что появится на его месте
В Риге на месте бывшего магазина Sky на Карля Улманя гатве, 122 появится новый продуктовый магазин. Совет по конкуренции разрешил компании FIRMA MADARA 89 арендовать эти помещения и открыть там магазин top!.
Совет по конкуренции (KP) 12 августа 2026 года принял решение разрешить компании FIRMA MADARA 89 получить права на использование помещений магазина по адресу Карля Улманя гатве, 122, в Риге. До марта 2026 года там работал магазин Sky, принадлежавший SIA SKAI BALTIJA.
Основной вид деятельности FIRMA MADARA 89 - розничная торговля товарами повседневного спроса в неспециализированных магазинах. Компания управляет магазинами под брендами top!, mini top! и LABAIS.
В материалах сделки указано, что FIRMA MADARA 89 планирует открыть в бывших помещениях Sky на Карля Улманя гатве, 122 магазин под брендом top!.
Совет по конкуренции проанализировал возможное влияние сделки на рынок закупок и розничной торговли товарами повседневного спроса в Латвии. В том числе оценивались различные форматы магазинов и возможные географические границы рынка.
По итогам анализа KP пришел к выводу, что открытие нового магазина существенно не изменит структуру рынка, не снизит уровень конкуренции и не приведет к появлению или укреплению доминирующего положения какого-либо из участников сделки. Поэтому Совет по конкуренции разрешил сделку.
Разрешение KP требуется для сделок по объединению компаний, которые соответствуют критериям, установленным Законом о конкуренции. Такой контроль необходим для того, чтобы концентрация бизнеса не ограничивала выбор потребителей и не приводила в долгосрочной перспективе к неконкурентоспособным ценам на товары и услуги.