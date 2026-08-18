Тысячи женщин в Латвии получают заниженные пенсии: хотят исправить несправедливость 30-летней давности
Тысячи женщин в Латвии могут получать меньшие пенсии из-за особенностей законодательства 1990-х годов. Период воспитания детей с 1991 по 1995 год многим матерям не засчитали в страховой стаж - теперь в Сейме вновь попытаются исправить эту несправедливость, которой уже больше 30 лет.
В Сейме вновь поднят вопрос о пенсиях матерей, которым период воспитания детей в 1991-1995 годах не был засчитан в страховой стаж. В среду, 19 августа, этот вопрос будет рассмотрен Комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам.
В период с 1991 по 1995 год дома воспитывалось более 130 тысяч детей. Это был период, когда в только что восстановившей независимость Латвии создавалась новая система социального страхования, законы быстро менялись, а информация о новых требованиях доходила до жителей не в полном объеме.
В те годы матери, воспитывающей ребенка до восьми лет, этот период могли засчитать в страховой стаж, если она делала социальные налоговые взносы в размере не менее 1% от кризисного прожиточного минимума. Большинство семей об этом не знали, поэтому сегодня тысячи женщин получают меньшие пенсии.
"Этот вопрос не новый - я борюсь с этой несправедливостью в Сейме еще с 2024 года, неоднократно внося предложения, чтобы матери, воспитывавшие детей в девяностые годы, наконец получили справедливое отношение при расчете пенсии. До сих пор мои предложения поддержки не получали, однако сейчас приятно видеть, что этот вопрос наконец стал более широко обсуждаться. Надеюсь, что на этот раз политической воли будет достаточно, чтобы наконец устранить эту несправедливость, которой уже более 30 лет", - заявил депутат Сейма Угис Митревицс.
Национальное объединение впервые подняло этот вопрос в Сейме еще осенью 2024 года, когда Митревицс внес предложение о поправках к закону "О государственных пенсиях". Предложение не было поддержано, а позднее его внесли повторно.
В ноябре 2025 года вопрос также был вынесен в виде отдельного законопроекта, целью которого было решить проблему определения страхового стажа матерей за период воспитания детей в 1991-1995 годах. Комиссия Сейма отклонила законопроект.