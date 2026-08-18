Тысячи женщин в Латвии получают заниженные пенсии: хотят исправить несправедливость 30-летней давности

"Этот вопрос не новый - я борюсь с этой несправедливостью в Сейме еще с 2024 года, неоднократно внося предложения, чтобы матери, воспитывавшие детей в девяностые годы, наконец получили справедливое отношение при расчете пенсии. До сих пор мои предложения поддержки не получали, однако сейчас приятно видеть, что этот вопрос наконец стал более широко обсуждаться. Надеюсь, что на этот раз политической воли будет достаточно, чтобы наконец устранить эту несправедливость, которой уже более 30 лет", - заявил депутат Сейма Угис Митревицс.