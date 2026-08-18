Медведь пробрался в дом спящей женщины и устроил себе ужин из остатков KFC
Жительница американского штата Кентукки пережила весьма необычное пробуждение. Пока женщина спала, в ее дом через открытую дверь забрался медведь, разбил стеклянный стол и добрался до оставленной еды. О произошедшем хозяйка узнала благодаря сестре, которая живет по соседству.
Инцидент произошел ранним утром в Кентукки. Кендра Норт спокойно спала в своем доме и даже не подозревала, что внутри находится крупный дикий зверь.
Около пяти часов утра ей несколько раз позвонила сестра, живущая рядом. Сначала Кендра сбрасывала звонки, однако сестра продолжала настойчиво набирать ее номер. Когда женщина наконец ответила, она услышала совершенно неожиданную новость - из ее дома только что вышел медведь.
По словам сестры, животное спустилось по ступенькам, а затем оказалось совсем рядом с ней и некоторое время смотрело прямо на женщину.
Уже после этого Кендра осмотрела дом и поняла, что произошло внутри. Медведь успел разбить массивный стеклянный стол. Звук был настолько громким, что сестра, находившаяся в соседнем доме, первоначально решила, что на улице произошла автомобильная авария. Однако главной целью незваного гостя, судя по всему, была еда. На столе оставались остатки KFC, и именно запах жареной курицы мог привлечь животное.
Сама хозяйка после пережитого не потеряла чувство юмора. Она призналась, что немного расстроена из-за пропавшего KFC. К счастью, несмотря на разбитую мебель и опасное соседство, никто из людей не пострадал.
Специалист программы по изучению медведей Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Кентукки Джон Хаст напомнил, что оставленная возле домов или внутри доступных помещений пища может привлекать диких животных. Среди потенциальных приманок - корм для домашних животных и мусор. Если в районе уже замечали медведей, жителям советуют особенно внимательно следить за такими источниками пищи.
После случившегося Кендра Норт тоже сделала для себя вывод. Теперь она намерена тщательнее закрывать двери и больше не оставлять остатки еды на кухонном столе.