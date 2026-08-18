Медведь пробрался в дом спящей женщины и устроил себе ужин из остатков KFC

Уже после этого Кендра осмотрела дом и поняла, что произошло внутри. Медведь успел разбить массивный стеклянный стол. Звук был настолько громким, что сестра, находившаяся в соседнем доме, первоначально решила, что на улице произошла автомобильная авария. Однако главной целью незваного гостя, судя по всему, была еда. На столе оставались остатки KFC, и именно запах жареной курицы мог привлечь животное.