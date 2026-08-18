Суд не отменил арест Росликова: он готовится вернуться в Латвию после "триумфальных" выборов

Ранее, в конце мая, Рижская дума аннулировала депутатские полномочия Росликова. Причиной стало то, что в течение трех месяцев он не участвовал более чем в половине заседаний думы. Кроме того, Рижский городской суд изменил Росликову меру пресечения на содержание под стражей. С соответствующим ходатайством выступил прокурор Каспарс Андрушкинс. Росликов является обвиняемым по уголовному делу о разжигании национальной ненависти. Решение суда об аресте было принято после его выезда в Беларусь.