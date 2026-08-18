Суд не отменил арест Росликова: он готовится вернуться в Латвию после "триумфальных" выборов
Суд оставил под заочным арестом бывшего депутата Рижской думы Алексея Росликова, который сейчас находится в Беларуси. При этом партия "За стабильность" заявляет, что политик вернется в Латвию сразу после выборов в Сейм.
Рижский городской суд во вторник решил не менять избранную бывшему депутату Рижской думы Алексею Росликову меру пресечения в виде ареста. Об этом стало известно в суде. В настоящее время Росликов находится в Беларуси. Несмотря на это, политик намерен принять участие в предстоящих выборах в Сейм и заявляет, что вернется в Латвию сразу после голосования.
Росликов баллотируется по списку партии "За стабильность" под вторым номером. Председатель правления партии Светлана Чулкова ранее заявила, что политик планирует вернуться в страну 4 октября - на следующий день после выборов. По ее словам, после возвращения Росликов намерен "немедленно продолжить политическую работу вместе с командой партии".
На вопрос о том, вернется ли политик в Латвию, если "За стабильностиь" не удастся преодолеть 5-процентный барьер, Чулкова не дала однозначного ответа. Она подчеркнула, что партия вообще не рассматривает сценарий, при котором не получит необходимую поддержку избирателей.
Сам Росликов заявил, что выборы для него являются не завершением политического этапа, а началом нового. "Уже 4 октября буду в Латвии, чтобы продолжить работу в интересах наших избирателей", - заявил политик.
Ранее, в конце мая, Рижская дума аннулировала депутатские полномочия Росликова. Причиной стало то, что в течение трех месяцев он не участвовал более чем в половине заседаний думы. Кроме того, Рижский городской суд изменил Росликову меру пресечения на содержание под стражей. С соответствующим ходатайством выступил прокурор Каспарс Андрушкинс. Росликов является обвиняемым по уголовному делу о разжигании национальной ненависти. Решение суда об аресте было принято после его выезда в Беларусь.