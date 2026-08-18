Каждый третий житель Латвии не понимает, за что именно платит в счете за электричество
Разговоры о дорогой электроэнергии в Латвии идут постоянно. Мы следим за ценами на бирже, обсуждаем тарифы, вспоминаем OIK и ругаем счета за электричество. Но, как выясняется, далеко не все понимают, из чего на самом деле складывается сумма, которую приходится платить.
Согласно репрезентативному опросу Norstat, 36% жителей Латвии признают, что не понимают, как формируется цена электроэнергии в их счете. Еще 6% вообще не смогли ответить на этот вопрос.
При этом 58% считают, что в целом представляют себе механизм формирования цены. Но есть любопытная деталь: объяснить его другому человеку смогли бы только 12% опрошенных - то есть примерно каждый восьмой.
Биржа, газ, государство - и немного путаницы
Когда жителей попросили назвать факторы, которые, по их мнению, влияют на стоимость электроэнергии, на первом месте оказалась цена на бирже Nord Pool и цены в соседних странах - так ответили 44,5%.
Почти столько же - 41,5% - указали на решения государственных учреждений и регуляторов, включая тарифы и налоги.
На третьем месте оказались цены на природный газ и нефть на мировом рынке - 29%.
Далее следуют объем производства возобновляемой энергии в Латвии - 19%, рост тарифов на передачу электроэнергии - 18% и погодные условия - 9,8%. 10% считают фактором цены санкции против России, 9% - инфляцию в странах ЕС, 8% - изменение спроса в зависимости от времени суток и дня недели. Еще 1,4% вспомнили курс евро, а столько же - решения ОПЕК по добыче нефти.
Но особенно показателен другой результат.
OIK уже нет, а в представлении людей он остался
11,6% опрошенных назвали OIK фактором, влияющим на стоимость электроэнергии. Проблема в том, что компоненты обязательной закупки OIK в счетах жителей уже нет с сентября 2022 года. Получается довольно парадоксальная ситуация: платеж исчез несколько лет назад, а память о нем - нет. Для многих OIK по-прежнему остается своеобразным универсальным объяснением дорогого электричества.
И это, пожалуй, один из самых наглядных примеров того, насколько сложно обычному потребителю разобраться в энергетическом рынке.
Почему местное производство действительно имеет значение
Председатель правления Латвийского альянса возобновляемой энергетики Алнис Балиньш обращает внимание на фактор, который, по его мнению, жители недооценивают, - производство электроэнергии внутри самой Латвии.
"Люди интуитивно чувствуют, что цену определяют биржа, соседние страны и решения регуляторов. Но только 19% замечают роль внутреннего производства. На практике это один из самых непосредственных рычагов, влияющих на счет каждой латвийской семьи", - говорит он.
Здесь важно понимать, как вообще работает биржевое ценообразование. Электроэнергия поступает на единый региональный рынок, условно говоря, в один общий "котел". В каждый конкретный час цена определяется самой дорогой электростанцией, которая еще необходима для того, чтобы покрыть спрос.
Отсюда следует простая логика: чем больше в системе дешевой электроэнергии, произведенной без затрат на топливо - например, солнечной, ветровой или гидроэнергии, - тем меньше необходимость использовать дорогую генерацию. А значит, теоретически тем меньше давление на конечную цену.
Соседняя Литва уже показывает результат
В качестве примера приводится Литва. Еще в 2022 году страна импортировала примерно две трети необходимой ей электроэнергии. В 2025 году местные электростанции уже обеспечивали 74% внутреннего потребления.
Конечно, напрямую переносить литовский опыт на Латвию нельзя. У каждой страны своя энергетическая система, структура генерации и потребления. Но сам принцип достаточно очевиден: чем меньше зависимость от внешних поставок и дорогой импортной генерации, тем больше возможностей влиять на цену внутри страны.
"Мы не можем изменить цену на газ на мировом рынке или решения ОПЕК. Но мы можем развивать собственное производство в Латвии: каждый новый мегаватт ветровой или солнечной энергии - это еще один источник дешевой энергии в общем котле, который снижает зависимость от импорта и давит на биржевую цену во всем регионе", - считает Балиньш.
И здесь возникает главный вопрос: насколько быстро Латвия готова увеличивать собственную генерацию и насколько эти инвестиции в конечном итоге действительно почувствует обычный потребитель.
Пока же результаты опроса показывают другое: жители довольно хорошо знают отдельные слова - Nord Pool, газ, тарифы, OIK, санкции. Но сложить их в единую картину формирования собственного счета способны далеко не все.