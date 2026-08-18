Каждый третий житель Латвии не понимает, за что именно платит в счете за электричество

11,6% опрошенных назвали OIK фактором, влияющим на стоимость электроэнергии. Проблема в том, что компоненты обязательной закупки OIK в счетах жителей уже нет с сентября 2022 года. Получается довольно парадоксальная ситуация: платеж исчез несколько лет назад, а память о нем - нет. Для многих OIK по-прежнему остается своеобразным универсальным объяснением дорогого электричества.