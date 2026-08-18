"Одних молитв недостаточно": Литву сотрясают скандалы из-за преступлений священников-педофилов

После публикации информации о деле Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас призвал верующих молиться за жертв, а также за раскаяние и обращение людей, совершивших преступления. Президент, однако, выступил за более конкретные меры. В частности, он поддержал идею создания публичного реестра людей, совершивших сексуальные преступления. По мнению Науседы, публикация такой информации может помочь защитить потенциальных жертв и снизить риск повторных преступлений. Он считает, что необходимо обсудить, как долго сведения о преступнике должны оставаться в таком реестре - пожизненно или в течение определенного срока после вступления приговора в силу и отбытия наказания.