"Одних молитв недостаточно": Литву сотрясают скандалы из-за преступлений священников-педофилов
Шокирующее дело в соседней Литве вызвало жесткую реакцию президента Гитанаса Науседы. Священника обвиняют в десятках сексуальных преступлений против несовершеннолетних, которые, по данным следствия, продолжались более двух десятилетий.
В Литве разгорелся громкий скандал после передачи в суд дела священника, которого обвиняют в многочисленных сексуальных преступлениях против детей. По данным правоохранительных органов, речь идет о преступлениях, совершавшихся на протяжении 23 лет - с 2002 по 2025 год.
После появления этой информации президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что одних молитв для решения проблемы недостаточно. По его словам, подобные преступления должны жестко расследоваться государством, а церковь обязана принимать реальные меры для предотвращения новых случаев. Президент назвал сексуальные преступления против детей преступлениями против человечности и подчеркнул, что здесь не может быть никаких табу, даже если речь идет о представителях церкви.
"Мы уж точно не можем полагаться только на молитвы. Молитвы чрезвычайно важны, но кроме молитв должны быть и действия", - заявил Науседа в эфире LRT.
В материалах дела фигурируют 11 несовершеннолетних и 34 эпизода преступной деятельности. Среди обвинений - действия, направленные на вовлечение детей в употребление алкоголя, сексуальная эксплуатация и изнасилования. Дело передано в Вильнюсский окружной суд.
Еще одно уголовное дело касается другого священника. Его обвиняют в хранении детской порнографии. В этом случае потерпевших не установлено, а дело рассматривает Вильнюсский участковый суд.
После публикации информации о деле Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас призвал верующих молиться за жертв, а также за раскаяние и обращение людей, совершивших преступления. Президент, однако, выступил за более конкретные меры. В частности, он поддержал идею создания публичного реестра людей, совершивших сексуальные преступления. По мнению Науседы, публикация такой информации может помочь защитить потенциальных жертв и снизить риск повторных преступлений. Он считает, что необходимо обсудить, как долго сведения о преступнике должны оставаться в таком реестре - пожизненно или в течение определенного срока после вступления приговора в силу и отбытия наказания.
"Для меня совершенно не важно, совершил ли это преступление член Сейма, священник или водитель экскаватора, это одинаково ужасный поступок, с которым нельзя мириться", - подчеркнул президент.