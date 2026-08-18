Хотите объединить несколько кредитов в один? PTAC предупредил о важном нюансе
Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает жителей быть особенно внимательными при использовании услуг кредитных посредников. Посредник может помочь сравнить предложения, подготовить заявку и связаться с кредиторами, однако важно понимать, что сам он кредит не выдает и нередко берет за свои услуги комиссию.
Кредитный договор заключается непосредственно с кредитором - например, банком или компанией, предоставляющей потребительские кредиты. Именно кредитор устанавливает условия займа, оценивает платежеспособность клиента и принимает решение о выдаче кредита.
Перед началом сотрудничества с кредитным посредником PTAC советует выяснить, с какими кредиторами он работает, связан ли он только с конкретными партнерами или действует независимо, а также предусмотрены ли комиссия, плата за консультацию или другие дополнительные расходы.
Потребителям не стоит полагаться только на обещания быстрого, удобного или выгодного кредита. Важно заранее понимать полную стоимость займа - годовую процентную ставку, срок договора, комиссии и общую сумму расходов по кредиту.
Особенно внимательно следует оценивать предложения по объединению кредитов или рефинансированию. Более низкий ежемесячный платеж не всегда означает, что предложение действительно выгоднее. Общие расходы могут увеличиться, если срок погашения продлевается или появляются дополнительные комиссии.
Перед сотрудничеством с кредитным посредником PTAC рекомендует:
- выяснить, с какими партнерами работает посредник и сколько стоят его услуги;
- оценивать не только ежемесячный платеж, но и полную стоимость кредита, годовую процентную ставку, срок договора и комиссии;
- при объединении кредитов или рефинансировании проверить, действительно ли новое предложение снижает общие расходы;
- в случае ипотечного кредита убедиться, что посредник зарегистрирован в реестре кредитных посредников PTAC;
- при любых сомнениях запрашивать разъяснения в письменном виде и не спешить подписывать договор.
PTAC напоминает, что для посредников, работающих с ипотечными кредитами, действуют более строгие требования, поскольку речь идет о займах, обеспеченных залогом недвижимости. Такие услуги имеют право оказывать только лица, зарегистрированные в реестре кредитных посредников PTAC.