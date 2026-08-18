Больница Страдиня советует пациентам - на прием можно и нужно приходить с переводчиком

Особенно сложной ситуация может быть для тех, кто недостаточно хорошо владеет языком, на котором проходит консультация. В таких случаях больница рекомендует взять с собой родственника или переводчика, который поможет правильно понять объяснения врача и при необходимости уточнить непонятные моменты.