Больница Страдиня советует пациентам - на прием можно и нужно приходить с переводчиком
Клиническая университетская больница им. Страдиня создала для пациентов информационный материал "Как подготовиться к разговору с врачом?". В нем, среди прочего, содержится рекомендация для людей, которым сложно полностью понимать медицинскую информацию из-за языкового барьера: на прием стоит взять с собой переводчика.
В больнице отмечают, что во время визита пациенту приходится воспринимать большое количество информации. Из-за волнения, стресса или спешки можно забыть задать важный вопрос, неправильно понять слова врача или не запомнить рекомендации.
Особенно сложной ситуация может быть для тех, кто недостаточно хорошо владеет языком, на котором проходит консультация. В таких случаях больница рекомендует взять с собой родственника или переводчика, который поможет правильно понять объяснения врача и при необходимости уточнить непонятные моменты.
Речь идет не просто об удобстве общения. Пациенту важно точно понимать свой диагноз, план лечения, возможные риски, а также правила приема назначенных лекарств. Ошибка в понимании этой информации может повлиять на дальнейшее лечение.
Перед визитом врачи советуют заранее записать основные симптомы и наблюдения, подготовить информацию о состоянии здоровья и предыдущем лечении, а также составить список вопросов.
Во время консультации рекомендуется уточнить, какой поставлен диагноз, какое лечение предлагается и почему, какие существуют возможные риски и как именно следует принимать назначенные препараты. После разговора важно убедиться, что все рекомендации врача понятны.
Главный врач больницы Янис Вилманис отмечает, что хорошо подготовленный пациент помогает и самому врачу. Если человек заранее установил и запомнил симптомы, подготовил информацию о состоянии здоровья и сформулировал вопросы, специалисту проще принять решение и вместе с пациентом выбрать наиболее подходящий план лечения.
Больница подчеркивает: если из-за возраста, состояния здоровья или недостаточного знания языка пациенту трудно полностью воспринимать информацию, не стоит идти на прием одному - лучше заранее попросить близкого человека или профессионального переводчика сопровождать вас.
Материал подготовлен в рамках стратегии больницы по улучшению опыта пациентов и доступен в электронном виде на сайте Клинической университетской больницы им. Страдиня, а в печатном виде - в зонах для пациентов и регистратурах.