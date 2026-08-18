"Если это необходимо": один из министров готов заморозить свою зарплату
Министр благосостояния Латвии готов отказаться от запланированного повышения своей зарплаты. Рейнис Узулниекс также намерен вернуть в повестку вопрос о базовой пенсии. Об этом он рассказал в эфире Латвийского телевидения.
По словам министра, после запланированной индексации пенсий пенсионер с выплатой около 700 евро в среднем получит прибавку примерно в 30-40 евро. Узулниекс признал, что такое увеличение нельзя назвать большим.
При этом министр отметил, что за последние 12 месяцев инфляция в Латвии составила 2,39%. Он также подчеркнул, что напрямую сравнивать рост пенсий с повышением зарплат министров, по его мнению, некорректно.
Тем не менее Узулниекс заявил, что готов отказаться от повышения своего дохода, если это будет необходимо. "Если это необходимо, мою зарплату тоже можно заморозить", - сказал министр.
Отдельно Узулниекс заявил, что намерен добиваться введения с 2027 года базовой пенсии. По его словам, соответствующая идея по-прежнему остается нереализованной и фактически "лежит в ящике" у правительства. Министр считает, что ввести базовую пенсию ранее не удалось из-за позиции предыдущей коалиции, которую он назвал "ревнивой".