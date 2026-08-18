Людей в Латвии все меньше - демографическая ситуация оставляет желать лучшего
В Латвии за первые шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% или 262 новорожденных меньше, чем за аналогичный период 2025 года, согласно предварительным данным, опубликованным Центральным статистическим управлением.
В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков - это на 6,8% (206 детей) меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 2720 девочек, что меньше на 2% (56 детей).
В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6%, или 46 детей, меньше, чем в июне 2025 года. Среди них 504 мальчика и 454 девочки.
В первые шесть месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13 384 умерших, что на 1,1% (142 человека) больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года, когда было зарегистрировано 13 242 умерших.
Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года число умерших превышало число родившихся на 7433 человека.
В первые шесть месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака, что на 8,9% (364 брака) меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1,832 млн человек.