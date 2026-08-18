В некоторых районах Латвии ожидаются продолжительные дожди

Отдельные дождевые облака соберутся и в других местах Латвии. Днем будет преимущественно пасмурно, в Курземе - более солнечно. Ветер - в основном слабый северный. Максимальная температура воздуха составит от +14 градусов в Латгале до +21 градуса местами в Курземе.