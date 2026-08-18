Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:07
В некоторых районах Латвии ожидаются продолжительные дожди
Во вторник в Латгале пройдут продолжительные дожди, более сильные в приграничье с Беларусью, где количество осадков может превысить 20 миллиметров, прогнозируют синоптики.
Отдельные дождевые облака соберутся и в других местах Латвии. Днем будет преимущественно пасмурно, в Курземе - более солнечно. Ветер - в основном слабый северный. Максимальная температура воздуха составит от +14 градусов в Латгале до +21 градуса местами в Курземе.
В Риге во вторник может обойтись без дождя, к вечеру облаков станет меньше. При слабом северном ветре воздух прогреется до +18...+19 градусов.