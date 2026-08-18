"Мы проигрываем даже Украине": в России видного экономиста уволили после слов о неизбежном кризисе
Главный экономист государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач был уволен после того, как российские СМИ обратили внимание на его майское выступление, в котором он говорил об экономическом и технологическом отставании России и прогнозировал социальный кризис.
По данным издания The Bell, решение об увольнении Клепача принял председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Один из источников утверждает, что экономиста уволили после "звонка сверху", второй также связал кадровое решение с его публичным выступлением. Сам Клепач подтвердил Forbes факт увольнения, но не назвал его причину. ВЭБ официально ситуацию не комментировал.
Речь идет о выступлении Клепача 21 мая на заседании Никитского клуба Московской биржи. В своем докладе "Экономика России и геополитические вызовы" экономист дал достаточно жесткую оценку состоянию российской экономики. Клепач заявил, что Россия проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию США и Китаю, а в некоторых направлениях - даже Украине.
"Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки", - сказал экономист.
При этом Клепач отметил, что украинская экономика, несмотря на огромные разрушения и демографические проблемы, продолжает функционировать благодаря масштабной финансовой помощи Запада. По словам экономиста, проблемы России выходят далеко за пределы темпов роста ВВП. Он говорил об ухудшении ситуации в здравоохранении, неравномерной динамике в сфере науки и технологий, снижении инвестиций и росте социального неравенства.
Особенно тревожным Клепач считает долгосрочный эффект этих процессов. По его оценке, российская экономика способна избежать непосредственного экономического коллапса, однако это не означает отсутствия серьезных последствий.
"Я верю, что Россия не развалится, но то, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен. Экономически мы не рухнем, но и наше отставание будет нарастать со всеми вытекающими последствиями", - заявил он.
Экономический рост может резко замедлиться
Клепач также прогнозировал дальнейшее замедление российской экономики. По его оценке, при сохранении войны, санкций и жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики Россия не сможет долго поддерживать высокие темпы роста. В 2027 году рост ВВП, по его прогнозу, может составить всего 1-1,5%. Таким образом, даже при сохранении формальной устойчивости российской экономики разрыв с другими странами, по мнению Клепача, будет увеличиваться.
Его выступление оставалось практически незамеченным несколько месяцев. Ситуация изменилась после того, как 14 августа The Moscow Times опубликовала материал с цитатами экономиста. После этого его слова получили широкое внимание российских СМИ, а уже 16 августа стало известно об увольнении.
The Bell отмечает, что Клепач был главным экономистом "ВЭБ.РФ" около 12 лет. До перехода в госкорпорацию он примерно десять лет работал в Министерстве экономического развития, а в 2008-2014 годах занимал должность заместителя министра.