Одна деталь могла решить все - что выяснилось после смертельной аварии на Вентспилсском шоссе

"В последний момент он попытался объехать по краю, но это не удалось, и левой частью грузовика он задел автомобиль. В результате удара машину выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем. Произошло лобовое столкновение, после которого Volkswagen отбросило обратно на свою сторону дороги", - рассказал Ирбитис.