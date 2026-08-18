Одна деталь могла решить все - что выяснилось после смертельной аварии на Вентспилсском шоссе
Трагическая авария на Вентспилсском шоссе, в которой погиб мужчина, фактически состояла из двух столкновений подряд. Эксперт восстановил ход событий и обратил внимание на важную деталь - есть признаки того, что погибший водитель Volkswagen мог быть не пристегнут ремнем безопасности.
После аварии грузовик лежал поперек обеих полос движения, из него на дорогу высыпались мешки с дровами. Посреди проезжей части находился Volkswagen с полностью разбитой передней частью, а Mercedes с менее серьезными повреждениями оказался в кювете, сообщает "Degpunktā".
Авария произошла в тот момент, когда водитель Volkswagen собирался повернуть налево на дорогу, ведущую в Страупциемс. Водитель ехавшего сзади грузовика, по предварительной версии, не заметил маневр.
Как объяснил эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис, в последний момент водитель грузовика попытался объехать Volkswagen по краю дороги, однако избежать столкновения не удалось.
"В последний момент он попытался объехать по краю, но это не удалось, и левой частью грузовика он задел автомобиль. В результате удара машину выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем. Произошло лобовое столкновение, после которого Volkswagen отбросило обратно на свою сторону дороги", - рассказал Ирбитис.
Таким образом, Volkswagen фактически попал в две аварии подряд: сначала в него врезался двигавшийся сзади грузовик, а затем легковой автомобиль оказался на встречной полосе и столкнулся с Mercedes.
Люди, находившиеся в красном Mercedes, получили сравнительно легкие травмы - ушибы и ссадины. Водитель грузовика также отделался относительно легкими травмами, несмотря на то, что после столкновения его машина опрокинулась на бок.
Для водителя Volkswagen последствия оказались смертельными. При осмотре места происшествия возникло предположение, что мужчина мог не пользоваться ремнем безопасности.
"Остается открытым вопрос, был ли водитель Volkswagen пристегнут, поскольку все признаки указывают на то, что он не использовал ремень безопасности. Это могло стать одним из существенных факторов, почему этот человек погиб", - отметил Ирбитис.
Из-за масштабов аварии движение на Вентспилсском шоссе было полностью заблокировано примерно 11 часов. Восстановить его удалось только утром в понедельник.