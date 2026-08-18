Грузовик протаранил Ford под Бауской и выбросил его на встречную полосу - за рулем была беременная женщина
В понедельник в волости Цоде недалеко от Бауски произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Грузовик врезался в легковую машину, которая собиралась повернуть налево. От удара автомобиль буквально выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной. Одну из водительниц, которая находится в ожидании ребенка, доставили в больницу.
Сильно разбитый Ford некоторое время блокировал движение по Баускому шоссе. Вскоре после аварии спасатели отодвинули автомобиль в сторону, после чего движение практически восстановилось. Помимо Ford, в ДТП участвовали внедорожник Toyota и грузовой автомобиль, сообщает "Degpunktā".
Как рассказал водитель грузовика, он задел заднюю часть Ford:
"Ну, я ударил сзади, и все. Как-то так. Она ехала туда, поворачивала в сторону Бауски. Зацепилась, и все".
Серебристый Ford остановился на шоссе, чтобы повернуть налево. Водитель грузовика, предположительно, не заметил происходящее впереди и врезался в машину сзади. От удара Ford вытолкнуло на встречную полосу, где он задел Toyota сервиса CityBee.
Toyota арендовал гражданин Франции Тибо, который направлялся в Вильнюс. Ни он, ни его пассажир серьезно не пострадали. По словам мужчины, они просто оказались не в том месте и не в то время.
"Небольшой стресс, я впервые попал в аварию, но ничего серьезного. Нас осмотрели медики, есть небольшая боль от подушки безопасности. Связь с CityBee очень хорошая, они привезут нам другую машину, а эту заберет эвакуатор", - рассказал Тибо.
Водитель грузовика и водитель Toyota после столкновения самостоятельно передвигались по месту происшествия и общались с полицейскими. Иначе сложилась ситуация с 24-летней женщиной, находившейся за рулем Ford.
После аварии ее доставили в больницу для обследования. Женщина получила ссадины, однако родственники сообщили журналистам, что она беременна. Поэтому главным было убедиться, что в результате сильного столкновения с ребенком все в порядке.
Медики не раскрывают информацию о состоянии женщины из-за требований защиты персональных данных. Однако, судя по информации служб и очевидцев, серьезных травм водительница не получила - речь идет преимущественно о стрессе и небольших ушибах.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварии.